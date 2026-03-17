Puls GPW: WIG20 wraca na wzrostowe tory 📈Budimex pod presją

Nastroje na GPW są dziś solidne, wobec umiarkowanego optymizmu na europejskich parkietach giełd. Mimo odreagowania, widzimy wciąż słabość kilku dużych walorów m.in. Allegro, czy Budimexu.
- Wśród średnich spółek słabo radzą sobie Assecco, Auto Partner, czy nawet Synektik. To potwierdza tylko, że fala ochłodzenia nastrojów na polskim rynku wciąż trwa i objęła jedne z 'najgorętszych' walorów ostatnich miesięcy.
- Kasowy WIG20 notuje dziś 1% zwyżkę, a mWIG40 dodaje prawie 1,5%. Wzrosty dominują dziś absolutnie wzrosty walorów spółek energetyczych: PGE, (PGE.PL), Tauron (TPE.PL) i Enea (ENA.PL).
W20 (interwał D1)
Patrząc na kontrakt na WIG20 (W20), widzimy, że wciąż porusza się w czymś, co moglibyśmy określić wzrostowym kanałem cenowym. Dolny zasięg kanały wskazuje na okolice 3070 - 3100 punktów, podczas gdy górne ograniczenie znajduje się w pobliżu 3600 punktów. Kontrakt wciąż nie wrócił powyżej EMA50 (pomarańczowa linia), co pokazuje, że kluczowy test zmiany momentum dopiero przed nami. Średnia EMA200 przebiega w pobliżu 3070 punktów.
Źródło: xStation5
Budimex - akcje tracą 20% względem szczytów z marca
Akcje Budimexu (BDX.PL) notują bardzo silną przecenę od kilku dni co możemy wiązać z realizacją zysków wobec kilku negatywnych wiadomości. Tylko dziś walory firmy tanieją o prawie 4%. Po pierwsze wojna w Ukrainie nadal trwa i nie widać perspektyw na szybkie rozwiązanie pokojowe. To naturalnie sprawia, że 'skorzystanie na odbudowie Ukrainy' znów się odwleka; podobną reakcję widzimy także w akcjach Strabagu, które cofnęły się od szczytów. Poza tym, firma straciłą szanse na miliardowy przetarg Rail Baltica, a wypowiedzi członka Zarządu Budimexu, Macieja Oleka wskazują, że choć inwestycje w kolej są perspektywiczne, ich wpływ na finanse spółki nie jest jednoznaczny wobec presji cenowej w sektorze.
Negatywny impact na backlog: utrata jednego z największych kontraktów kolejowych (~5 mld zł) – KIO nakazała odrzucenie oferty Budimeksu, co oznacza wysokie ryzyko wypadnięcia z projektu Rail Baltica Białystok–Ełk i opóźnienie konwersji pipeline’u w przychody
Podwyższone ryzyko regulacyjno-prawne w przetargach – sprawa „self-cleaningu” i wcześniejszych zarzutów przetargowych pokazuje rosnącą rolę czynników formalnych w wygrywaniu kontraktów → większa niepewność co do finalizacji dużych projektów i potencjalna większa zmienność portfela zamówień
Silny strukturalny tailwind dla segmentu kolejowego - zarząd wskazuje kolej jako jeden z głównych motorów wzrostu w średnim i długim terminie (dekarbonizacja UE, potrzeby infrastrukturalne, utrzymanie istniejącej sieci)
Potencjalna stabilizacja rynku dzięki funduszowi kolejowemu - planowany wzrost finansowania PKP PLK z ~2 mld zł do ~10 mld zł rocznie (2027–2030) znacząco poprawia widoczność pipeline’u i planowanie portfela zamówień
Wyraźny wzrost krótkoterminowego pipeline’u - 2026: ~9,5 mld zł przetargów + potencjalnie dodatkowe ~8 mld zł (SAFE) → łącznie nawet ~17 mld zł nowych projektów
Dodatkowy katalizator: Port Polska jako nowy inwestor infrastrukturalny - możliwe zwiększenie popytu poza PKP PLK i dywersyfikacja źródeł zamówień
Negatywny sygnał: bardzo silna presja cenowa w przetargach - wysoka konkurencja (5–6 ofert w dużych, kilkanaście w mniejszych) prowadzi do agresywnie niskich wycen
Ryzyko marż: kontrakty mogą być niedoszacowane względem przyszłych kosztów - zarząd wskazuje, że oczekiwany wzrost cen materiałów może nie zostać w pełni pokryty przez mechanizmy waloryzacyjne
Krytyka „rynkowego optymizmu” konkurencji - część firm zakłada, że waloryzacja pokryje ryzyka kosztowe; Budimex przyjmuje bardziej konserwatywne podejście → potencjalna utrata udziału w niektórych przetargach, ale lepsza jakość backlogu
Implikacja dla inwestorów: trade-off wolumen vs marża - spółka może selektywnie rezygnować z kontraktów o niskiej rentowności, co ogranicza krótkoterminowy wzrost backlogu, ale chroni marże
Dodatkowy wektor wzrostu: energetyka (PSE) - plan ~66 mld zł inwestycji w sieci przesyłowe (2027–2036) + obecne projekty Budimexu → dywersyfikacja i potencjalny bufor wobec cykliczności kolei
Kluczowy risk factor systemowy – mechanizm waloryzacji oparty o spadającą inflację może nie kompensować realnych wzrostów kosztów (asymetria ryzyka między wykonawcą a zamawiającym)
Pozytywna prognoza popytowa (fundamenty + finansowanie) zderza się w Budimexie z presją na marże i dyscypliną ofertową. Kluczowe dla wyceny będzie tempo konwersji pipeline’u przy zachowaniu rentowności, nie sam wolumen kontraktów
Akcje Budimex (BDX.PL)
Akcje spółki tracą dziś ponda 2% i spadają poniżej EMA200 sugerując potencalne odwrócenie trendu na spadkowy, a wskaźnik RSI spadł poniżej 30 sugerując wyprzedanie. Akcje znalazły się na potencjalnie ważnym wsparciu, wyznaczonym kilkoma poprzednimi reakcjami cenowymi.
Źródło: xStation5
