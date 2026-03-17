Puls GPW: WIG20 wraca na wzrostowe tory 📈Budimex pod presją

Nastroje na GPW są dziś solidne, wobec umiarkowanego optymizmu na europejskich parkietach giełd. Mimo odreagowania, widzimy wciąż słabość kilku dużych walorów m.in. Allegro, czy Budimexu.

Wśród średnich spółek słabo radzą sobie Assecco, Auto Partner, czy nawet Synektik. To potwierdza tylko, że fala ochłodzenia nastrojów na polskim rynku wciąż trwa i objęła jedne z 'najgorętszych' walorów ostatnich miesięcy.

Kasowy WIG20 notuje dziś 1% zwyżkę, a mWIG40 dodaje prawie 1,5%. Wzrosty dominują dziś absolutnie wzrosty walorów spółek energetyczych: PGE, (PGE.PL), Tauron (TPE.PL) i Enea (ENA.PL).

W20 (interwał D1)

Patrząc na kontrakt na WIG20 (W20), widzimy, że wciąż porusza się w czymś, co moglibyśmy określić wzrostowym kanałem cenowym. Dolny zasięg kanały wskazuje na okolice 3070 - 3100 punktów, podczas gdy górne ograniczenie znajduje się w pobliżu 3600 punktów. Kontrakt wciąż nie wrócił powyżej EMA50 (pomarańczowa linia), co pokazuje, że kluczowy test zmiany momentum dopiero przed nami. Średnia EMA200 przebiega w pobliżu 3070 punktów.

Źródło: xStation5

Budimex - akcje tracą 20% względem szczytów z marca

Akcje Budimexu (BDX.PL) notują bardzo silną przecenę od kilku dni co możemy wiązać z realizacją zysków wobec kilku negatywnych wiadomości. Tylko dziś walory firmy tanieją o prawie 4%. Po pierwsze wojna w Ukrainie nadal trwa i nie widać perspektyw na szybkie rozwiązanie pokojowe. To naturalnie sprawia, że 'skorzystanie na odbudowie Ukrainy' znów się odwleka; podobną reakcję widzimy także w akcjach Strabagu, które cofnęły się od szczytów. Poza tym, firma straciłą szanse na miliardowy przetarg Rail Baltica, a wypowiedzi członka Zarządu Budimexu, Macieja Oleka wskazują, że choć inwestycje w kolej są perspektywiczne, ich wpływ na finanse spółki nie jest jednoznaczny wobec presji cenowej w sektorze.

Negatywny impact na backlog: utrata jednego z największych kontraktów kolejowych (~5 mld zł) – KIO nakazała odrzucenie oferty Budimeksu, co oznacza wysokie ryzyko wypadnięcia z projektu Rail Baltica Białystok–Ełk i opóźnienie konwersji pipeline’u w przychody

Podwyższone ryzyko regulacyjno-prawne w przetargach – sprawa „self-cleaningu” i wcześniejszych zarzutów przetargowych pokazuje rosnącą rolę czynników formalnych w wygrywaniu kontraktów → większa niepewność co do finalizacji dużych projektów i potencjalna większa zmienność portfela zamówień

Silny strukturalny tailwind dla segmentu kolejowego - zarząd wskazuje kolej jako jeden z głównych motorów wzrostu w średnim i długim terminie (dekarbonizacja UE, potrzeby infrastrukturalne, utrzymanie istniejącej sieci)

Potencjalna stabilizacja rynku dzięki funduszowi kolejowemu - planowany wzrost finansowania PKP PLK z ~2 mld zł do ~10 mld zł rocznie (2027–2030) znacząco poprawia widoczność pipeline’u i planowanie portfela zamówień

Wyraźny wzrost krótkoterminowego pipeline’u - 2026: ~9,5 mld zł przetargów + potencjalnie dodatkowe ~8 mld zł (SAFE) → łącznie nawet ~17 mld zł nowych projektów

Dodatkowy katalizator: Port Polska jako nowy inwestor infrastrukturalny - możliwe zwiększenie popytu poza PKP PLK i dywersyfikacja źródeł zamówień

Negatywny sygnał: bardzo silna presja cenowa w przetargach - wysoka konkurencja (5–6 ofert w dużych, kilkanaście w mniejszych) prowadzi do agresywnie niskich wycen

Ryzyko marż: kontrakty mogą być niedoszacowane względem przyszłych kosztów - zarząd wskazuje, że oczekiwany wzrost cen materiałów może nie zostać w pełni pokryty przez mechanizmy waloryzacyjne

Krytyka „rynkowego optymizmu” konkurencji - część firm zakłada, że waloryzacja pokryje ryzyka kosztowe; Budimex przyjmuje bardziej konserwatywne podejście → potencjalna utrata udziału w niektórych przetargach, ale lepsza jakość backlogu

Implikacja dla inwestorów: trade-off wolumen vs marża - spółka może selektywnie rezygnować z kontraktów o niskiej rentowności, co ogranicza krótkoterminowy wzrost backlogu, ale chroni marże

Dodatkowy wektor wzrostu: energetyka (PSE) - plan ~66 mld zł inwestycji w sieci przesyłowe (2027–2036) + obecne projekty Budimexu → dywersyfikacja i potencjalny bufor wobec cykliczności kolei

Kluczowy risk factor systemowy – mechanizm waloryzacji oparty o spadającą inflację może nie kompensować realnych wzrostów kosztów (asymetria ryzyka między wykonawcą a zamawiającym)

Pozytywna prognoza popytowa (fundamenty + finansowanie) zderza się w Budimexie z presją na marże i dyscypliną ofertową. Kluczowe dla wyceny będzie tempo konwersji pipeline’u przy zachowaniu rentowności, nie sam wolumen kontraktów

Akcje Budimex (BDX.PL)

Akcje spółki tracą dziś ponda 2% i spadają poniżej EMA200 sugerując potencalne odwrócenie trendu na spadkowy, a wskaźnik RSI spadł poniżej 30 sugerując wyprzedanie. Akcje znalazły się na potencjalnie ważnym wsparciu, wyznaczonym kilkoma poprzednimi reakcjami cenowymi.

Źródło: xStation5