Kalendarz ekonomiczny: Inflacja PPI z USA i wypowiedzi bankierów centralnych w centrum uwagi rynku

Dizisjeszy kalendarz skoncentruje się na danych z USA - przede wszystkim drugorzędnym, ale istotnym od strony analizy kondycji gospodarki odczycie indeksu NFIB z małych firm amerykańskich oraz danych PPI, które poznamy po południu.
Kalendarz ekonomiczny
Dane makroekonomiczne
- 12:00, USA – Indeks optymizmu małych firm (NFIB) – prognoza: 98,80; poprzednio: 97,9
- 14:15, USA – Zmiana zatrudnienia ADP (tyg.) – prognoza: 26 tys.; poprzednio: brak danych
- 14:30, USA – Inflacja PPI r/r – prognoza: 3,4%; poprzednio: 4,6%
- 14:30, USA – Inflacja PPI m/m – prognoza: 0,7%; poprzednio: 1,1%
- 14:30, USA – Inflacja bazowa PPI r/r – prognoza: 3,9%; poprzednio: 4,1%
- 14:30, USA – Inflacja bazowa PPI m/m – prognoza: 0,5%; poprzednio: 0,4%
- 14:55, USA – Indeks Redbook r/r – prognoza: brak; poprzednio: 7,6%
- 15:00, Świat (IMF) – World Economic Outlook – prognoza: brak; poprzednio: brak
- 16:15, świat (IMF) – Global Financial Stability Report – prognoza: brak; poprzednio: brak
- 16:30, świat (IMF) – Konferencja dot. stabilności finansowej – brak prognoz i danych poprzednich
- 16:00, Bliski Wschód – Rozpoczęcie rozmów Izrael–Liban – brak prognoz i danych poprzednich
Wystąpienia bankierów centralnych
- 16:00, EBC – Makhlouf przemawia
- 16:00, EBC – Lane przemawia
- 16:00, BoE – Greene przemawia
- 18:15, Fed – Goolsbee przemawia
- 18:45, Fed – Barr przemawia
- 19:00, Fed – Paulson, Collins, Barkin i Barr przemawiają
- 23:00, EBC – Lagarde przemawia
