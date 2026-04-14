Wykres dnia 📈Bitcoin odbija na fali słabego dolara (14.04.2026)

Ruch Bitcoina powyżej 74 000 USD wygląda na klasyczne odreagowanie spadków, ale nie jest to jeszcze sygnał potwierdzonego wybicia wzrostowego. Obserwujemy szerszy powrót apetytu na ryzyko, wspierany przez łagodniejszą retorykę geopolityczną wokół Iranu i Cieśniny Ormuz. To wystarczyło, by kapitał wrócił do kryptowalut, akcji i innych bardziej ryzykownych aktywów. Mimo to rynek nadal pozostaje silnie uzależniony od nagłówków, więc odbicie wygląda konstruktywnie, ale nie w pełni potwierdzone, a analiza techniczna wykresu sugeruje ostrożność nim ruch wzrostowy się potwierdzi.

Struktura rynku: szerokie odbicie, nie tylko Bitcoin

Bitcoin rośnie dziś o 1,7% do ok. 74 500 USD , po wcześniejszym spadku w okolice 70 600 USD , co wskazuje na wyraźne odwrócenie krótkoterminowe.

Ruch ten nie dotyczy wyłącznie kryptowalut – odbicie widoczne było również na rynku akcji w USA, co podkreśla jego makroekonomiczny charakter.

– odbicie widoczne było również na rynku akcji w USA, co podkreśla jego makroekonomiczny charakter. Ethereum przewodzi wzrostom (+7,9% do 2 365 USD) , przy czym XRP +3,2%, Solana +4,9%, GMCI 30 +4,9% , co wskazuje na szeroki powrót apetytu na ryzyko.

Potwierdzeniem są także spółki powiązane z krypto: Circle +12%, Bullish +7,5%, Coinbase +3,9%.

Główny czynnik: geopolityka i spadająca ropa

Kluczowym impulsem było częściowe wygaszenie premii za ryzyko geopolityczne , po sygnałach postępu w rozmowach USA–Iran.

Rynek zaczął ponownie wyceniać scenariusz otwarcia Cieśniny Ormuz.

Ma to znaczenie, ponieważ Ormuz wpływa bezpośrednio na rynek ropy, oczekiwania inflacyjne i globalny sentyment risk-on/risk-off.

Spadek cen ropy pomógł złagodzić presję makroekonomiczną i wsparł aktywa ryzykowne.

Co dalej: przepływy, poziomy i ryzyka

Napływy do ETF-ów oraz akumulacja przez „wieloryby” pozostają kluczowe dla utrzymania odbicia.

Poziom 70 000 USD to kluczowe wsparcie, to ono teraz definiuje utrzymanie struktury wzrostowej.

, to ono teraz definiuje utrzymanie struktury wzrostowej. Strefa 75 000 USD to główny opór - trwałe wybicie wzmocniłoby scenariusz kontynuacji trendu.

Czynniki wspierające: poprawa sentymentu makro, niższa ropa, silne przepływy i szerokie odbicie aktywów ryzykownych oraz przede wszystkim - słabnący dolar.

Ryzyka: brak ostatecznego rozwiązania geopolitycznego oraz duża wrażliwość na nowe informacje.

Inwestorzy powinni obserwować dominację Bitcoina, sygnały z Fed, dane makro oraz rynek energii.

Wnioski: momentum powróciło, a odbicie ma szeroki charakter, jednak bez stabilizacji tła makro rynek pozostaje kruchy i podatny na zmienność.

Bitcoin (wykres D1)

Patrząc na wykres Bitcoina, widoczna jest geometryczna struktura 1:1, co sugeruje, że potencjalny opór przy 75–76 tys. USD może być kluczowy dla dalszego odbicia. Odrzucenie tego zakresu może natomiast prowadzić do ponownej likwidacji długich pozycji i pogłębienia spadków - impulsu spadkowego, który mógłby znieść cenę nawet poniżej 60 000 USD.

Źródło: xStation5

Fundusze ETF odzyskują trend? Widzimy, że napływy do szerokich funduszy ETF na Bitcoina w ostatnim czasie wzrosły.

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP

Źródło: XTB Reserach, Bloomberg Finance LP