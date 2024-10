PULS GPW: Wyniki Answear i Allegro rozczarowują rynek, 11 bit studios kontynuuje przecenę

Allegro (ALE.PL)

zaprezentowało swoje wyniki za 2Q24. Spółka zanotowała solidne tempo wzrostu przychodów, które w ujęciu r/r zwiększyły się o 12% (co jest najwyższą dynamiką od 1Q23). Spółka osiągnęła wzrost wartości sprzedanych towarów brutto (GMV) w wysokości 11,1%, a w Polsce GMV przekroczył 15 mld zł (+11,6% r/r, o 0,6 p.p. powyżej szacunków spółki). Łączne przychody z działalności w Polsce (uwzględniające także pozostałe przychody operacyjne) wyniósł 2,3 mld zł i wzrosły o 23,8% r/r (+ 2 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Dalej mocną dynamiką może pochwalić się segment działalności reklamowej (+30% r/r). Spółka odnotowała także wzrost aktywnych kupujących do 14,9 mln osób (wzrost o 0,1 mln w stosunku do poprzedniego kwartału). Spółka zanotowała także mocną dynamikę wyniku operacyjnego, który wzrósł o 63% r/r do 497,7 mln zł. Na poziomie zysku netto j.d. wynoszącego 347 mln zł (+192% r/r) Spółka przewiduje w 3Q24 wzrost wydatków inwestycyjnych, przy jednoczesnym spadku dynamiki wzrostu GMV o 1. p.p. w porównaniu do 2Q, oraz słabszą dynamikę wzrostu przychodów (w przedziale 8-10%).