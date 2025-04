PULS GPW: Wyniki spółek za 2024 r. chłodno przyjęte przez rynek, mieszany początek sesji na indeksach

Wittchen (WTN.PL)

opublikował wyniki za 2024 r. Spółka zanotowała lekki spadek przychodów (-3% r/r) do 454,16 mln zł, co stanowi pierwsze obsunięcie sprzedaży od pandemicznego 2020 r. Kontynuację osłabienia notowały także kluczowe wyniki spółki. Na poziomie zysku operacyjnego Wittchen zaraportował -33% spadek r/r do 51,7 mln zł, a zysk brutto spadł do 45,98 mln zł (-40% r/r), co oznacza najsłabszą wartość od 2020 r. Zysk na jedną akcję wyniósł 1,86 zł, co oznacza ok. -44% niższą wartość niż w poprzednim roku. Spółka zanotowała do tego dynamiczny wzrost zobowiązań, które wzrosły o 36%. Wskaźnik C/WK spadł do najniższej wartości od 3Q22.