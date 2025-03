PULS GPW: Wzrosty na polskiej giełdzie napędzane nadzieją na zakończenie konfliktu w Ukrainie

zaraportował dziś wyniki za 4Q24. Spółka osiągnęła przychody odsetkowe w wysokości 1,08 mld zł (+3,8% r/r/), co przełożyło się na wynik z odsetkowy w wysokości 795,19 mln zł . Wartość ta (mimo wzrostu w ujęciu r/r) okazała się niższa od oczekiwań konsensusu, zakładającego 813,9 mln zł. Nieco lepiej prezentuje się wynik z prowizji, który w 4Q24 wyniósł 138,2 mln zł i był o 2% wyższy od prognoz analityków. Na pierwszy rzut oka mocno rozczarowujący wydaje się zysk netto, który wyniósł w 4Q24 368 mln zł (wobec 449 mln zł rok wcześniej). Głównym powodem takiego spadku jest odpis, który obniżył wartość aktywów trwałych w segmencie bankowości detalicznej. Tym samym ma on jednorazowy charakter. Notowania banku pozostają dziś na lekkich spadkach.

Spółka szacuje, że jej tytuł przekroczył liczbę 250 tys. sprzedanych sztuk. Jednocześnie premiera sequela wzmocniła rynkową świadomość marki, co przełożyło się na wyższą sprzedaż pierwszej części.

