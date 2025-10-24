Reanimacja Intela przynosi skutki. Akcje po wynikach w górę!

Prognozy na Q4 2025 przewidują przychody 12,8–13,8 mld USD i EPS non-GAAP 0,08 USD, a inwestorzy wierzą w sukces odbudowy, co odzwierciedla wzrost akcji przewyższający benchmarki.

Firma inwestuje w AI, usługi foundry i procesy technologiczne, wspierana finansowo przez rząd USA, Nvidię i SoftBank, wzmacniając segmenty wysokomarżowe.

Intel wraca do rentowności, osiągając w Q3 2025 przychody 13,7 mld USD i zysk netto 4,1 mld USD (EPS 0,90 USD), co potwierdza skuteczność restrukturyzacji.

Intel po okresie wyzwań i transformacji zaczyna odbudowywać swoją pozycję na rynku oraz zaufanie inwestorów. Wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, opublikowane 23 października, pokazują wyraźny sygnał stabilizacji, ponieważ firma odnotowała wzrost przychodów oraz zysk netto, co potwierdza skuteczność prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.

Intel koncentruje się na strategicznych obszarach przyszłego wzrostu, takich jak sztuczna inteligencja, usługi foundry oraz optymalizacja kosztów operacyjnych. Ważnym elementem tej strategii były także duże inwestycje kapitałowe, w tym 8,9 miliarda dolarów od rządu USA, 5 miliardów dolarów od Nvidii oraz 2 miliardy dolarów od SoftBanku, które wzmocniły płynność finansową firmy i wspierają rozwój kluczowych projektów technologicznych.

W tym komentarzu przyjrzymy się bliżej wynikom finansowym Intela za trzeci kwartał 2025, omówimy czynniki, które wpłynęły aktualne dane i inicjatywy firmy mające na celu utrzymanie pozytywnego trendu w nadchodzących miesiącach.

Wyniki finansowe

Przychody: 13,7 mld USD, wzrost o 3% w stosunku rocznym. Poprawa przychodów jest napędzana głównie przez rosnący popyt na układy dla centrów danych oraz stopniowe odbicie segmentu PC, który powoli wraca do stabilizacji po okresie spowolnienia.

Zysk netto: 4,1 mld USD (0,90 USD na akcję), powrót do rentowności po ubiegłorocznej stracie 16,6 mld USD. Wynik przewyższył oczekiwania analityków, co potwierdza skuteczność programu cięcia kosztów oraz poprawę marż.

Marża brutto: 38,2% (non-GAAP 40%) znaczący wzrost porównując wynik za poprzedni rok, który wyniósł zaledwie 15%. Wzrost marży wynika zarówno z redukcji kosztów produkcji, jak i zwiększonego udziału w przychodach segmentów wysokomarżowych, w tym centrów danych i układów wspierających sztuczną inteligencję.

Kluczowe czynniki kształtujące wyniki

Redukcja kosztów operacyjnych: Obniżenie kosztów operacyjnych o około 20% do 4,4 mld USD zwiększa efektywność działania firmy i pozwala przekierować zaoszczędzone środki na rozwój nowych technologii, w tym procesów produkcyjnych 18A oraz rozwiązań wspierających sztuczną inteligencję.

Wsparcie strategiczne: Intel pozyskał finansowanie w wysokości 8,9 mld USD od rządu USA, 5 mld USD od Nvidii oraz 2 mld USD od SoftBanku, co przyspiesza inwestycje w fabryki, rozwój innowacyjnych technologii oraz umacnia pozycję firmy w segmencie usług foundry.

Wzrost segmentów o wysokiej marży: Silny popyt na układy dla centrów danych oraz rozwiązania AI poprawia marże Intela, umożliwia konkurowanie w kluczowych obszarach technologicznych i wspiera długoterminowy wzrost przychodów.

Stabilizacja rynku PC: Wyższe przychody w segmencie Client Computing Group pokazują stopniowe odbudowywanie rynku PC oraz powrót Intela do udziałów w sprzedaży laptopów i komputerów stacjonarnych, co wzmacnia podstawę przychodową firmy.

W prognozach na czwarty kwartał 2025 roku Intel zakłada osiągnięcie przychodów w przedziale od 12,8 do 13,8 miliarda dolarów oraz zysk na akcję (EPS) w ujęciu non-GAAP na poziomie około 0,08 USD. W całym roku spółka planuje przeznaczyć około 27 miliardów dolarów na inwestycje kapitałowe. W trzecim kwartale 2025 roku zysk na akcję według zasad GAAP (EPS) wyniósł 0,90 USD, co potwierdza powrót firmy do rentowności po okresie strat.

Rezultaty za trzeci kwartał 2025 roku potwierdzają skuteczność prowadzonej restrukturyzacji i odbudowę zaufania inwestorów. Poprawiająca się rentowność, lepsza kontrola kosztów oraz stabilizacja w kluczowych segmentach działalności wskazują, że firma wchodzi w etap trwałej poprawy. Rosnąca sprzedaż w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją i centrami danych pokazuje, że Intel skutecznie dostosowuje się do najnowszych trendów technologicznych i potrafi przekuć je w realną przewagę konkurencyjną.

Pomimo trudności związanych z wdrażaniem procesów technologicznych i silną konkurencją na rynku półprzewodników, spółka wykazuje wyraźne oznaki stabilizacji oraz determinację, by kontynuować rozwój. Intel coraz częściej postrzegany jest jako przykład firmy, która dzięki konsekwentnej restrukturyzacji, wsparciu strategicznych partnerów i koncentracji na innowacyjnych, wysokomarżowych segmentach działalności potrafi odbudować swoją pozycję w branży. Co istotne, inwestorzy zdają się wierzyć, że proces odbudowy Intela zakończy się sukcesem. Od początku 2025 roku akcje spółki notują wyniki znacznie lepsze od głównych benchmarków giełdowych, co potwierdza rosnące przekonanie rynku, że strategia firmy przynosi oczekiwane efekty.