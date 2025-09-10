Rekordowe wyniki TSMC napędzają akcje spółek technologicznych💡

Silna reakcja na rekordowe wyniki TSMC (+2,08%) w Taipei rozszerza się dynamicznie na globalne technologie—przed otwarciem Wall Street widać wyraźny wzrost cen akcji Nvidia (+1,92%) oraz AMD (+3,2%), które korzystają z pozytywnych oczekiwań związanych z rozwojem AI oraz technologicznym boomem.

TSMC opublikowało rekordowe wyniki za sierpień 2025, notując wzrost sprzedaży aż o 33,8% r/r do 335,77 mld TWD (11,09 mld USD), co potwierdza siłę popytu na zaawansowane układy dzięki boomowi na sztuczną inteligencję. Spółka nie tylko dominuje w segmencie chipów do centrów danych, pozostając kluczowym dostawcą dla Nvidia i AMD, lecz także sygnalizuje poprawę popytu na rozwiązania konsumenckie w kolejnych miesiącach. Dynamiczny wzrost sprzedaży TSMC napędza zyski i optymizm inwestorów, mimo potencjalnych ryzyk związanych z amerykańsko-chińskimi napięciami wokół eksportu technologii.

Silna reakcja rynku na wyniki TSMC rozciąga się na inne spółki technologiczne – akcje Nvidia oraz AMD mocno zyskują przed otwarciem Wall Street, a entuzjazm inwestorów koncentruje się wokół segmentu AI, który zapewnia dalszy dynamiczny wzrost zysków tych firm. Perspektywy dla sektora półprzewodników pozostają bardzo pozytywne: Nvidia wskazuje na rekordowe wydatki hyperscalerów na rozwój infrastruktury, a AMD liczy na odbicie popytu w komputerach osobistych oraz dalszą ekspansję w centrach danych.

Najważniejsze wyniki spółki

TSMC sierpień: sprzedaż 335,77 mld TWD (+33,8% r/r, +3,9% m/m)

TSMC prognoza Q3: przychody 31,8–33 mld USD (+38% r/r, +8% k/k, prognoza potwierdzona przez zarząd)

ADR'y amerykańskich gigantów technologicznych notowane w Europie odnotowują jeszcze większe wzrosty, niż amerykańskie akcje przed otwarciem Wall Street.