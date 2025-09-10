Rekordowe wyniki TSMC napędzają akcje spółek technologicznych💡

Silna reakcja na rekordowe wyniki TSMC (+2,08%) w Taipei rozszerza się dynamicznie na globalne technologie—przed otwarciem Wall Street widać wyraźny wzrost cen akcji Nvidia (+1,92%) oraz AMD (+3,2%), które korzystają z pozytywnych oczekiwań związanych z rozwojem AI oraz technologicznym boomem.
TSMC opublikowało rekordowe wyniki za sierpień 2025, notując wzrost sprzedaży aż o 33,8% r/r do 335,77 mld TWD (11,09 mld USD), co potwierdza siłę popytu na zaawansowane układy dzięki boomowi na sztuczną inteligencję. Spółka nie tylko dominuje w segmencie chipów do centrów danych, pozostając kluczowym dostawcą dla Nvidia i AMD, lecz także sygnalizuje poprawę popytu na rozwiązania konsumenckie w kolejnych miesiącach. Dynamiczny wzrost sprzedaży TSMC napędza zyski i optymizm inwestorów, mimo potencjalnych ryzyk związanych z amerykańsko-chińskimi napięciami wokół eksportu technologii.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Silna reakcja rynku na wyniki TSMC rozciąga się na inne spółki technologiczne – akcje Nvidia oraz AMD mocno zyskują przed otwarciem Wall Street, a entuzjazm inwestorów koncentruje się wokół segmentu AI, który zapewnia dalszy dynamiczny wzrost zysków tych firm. Perspektywy dla sektora półprzewodników pozostają bardzo pozytywne: Nvidia wskazuje na rekordowe wydatki hyperscalerów na rozwój infrastruktury, a AMD liczy na odbicie popytu w komputerach osobistych oraz dalszą ekspansję w centrach danych.
Najważniejsze wyniki spółki
-
TSMC sierpień: sprzedaż 335,77 mld TWD (+33,8% r/r, +3,9% m/m)
-
TSMC prognoza Q3: przychody 31,8–33 mld USD (+38% r/r, +8% k/k, prognoza potwierdzona przez zarząd)
ADR'y amerykańskich gigantów technologicznych notowane w Europie odnotowują jeszcze większe wzrosty, niż amerykańskie akcje przed otwarciem Wall Street.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.