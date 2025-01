Rentowności 10-letnich obligacji lekko hamują wzrosty po wybiciu nowego rocznego szczytu 📈

Rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji d艂ugoterminowych zanotowa艂y w ostatnim miesi膮cu mocny wzrost, co cz臋艣ciowo wynika ze wzrostu obaw rynku o sytuacje inflacji i dalsze decyzje Fedu. Jednak obecne odwr贸cenie krzywej rentowno艣ci w stosunku do grudnia 2024 r. wsparte zar贸wno dynamicznym ruchem na rentowno艣ciach obligacji d艂ugoletnich, jak i spadkiem rentowno艣ci obligacji o kr贸tszym terminie wykupu stawia pod znakiem zapytania dalszy kierunek ruch贸w inwestor贸w, a tak偶e poddaje pod w膮tpliwo艣膰 zasi臋g reakcji rynku.聽

Dzisiejsza krzywa rentowno艣ci (zielona linia na wykresie) i krzywa rentowno艣ci z 1 grudnia 2024 r. (偶贸艂ta linia na wykresie). 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

艢rodowy ruch zwi膮zany z obawami o polityk臋 Donalda Trumpa i ewentualne wprowadzenie drastycznych ce艂 obejmuj膮cych zar贸wno politycznych sojusznik贸w USA, jak i gospodarczych przeciwnik贸w kraju wypchn膮艂 rentowno艣ci obligacji 10-letnich do poziomu 4,728%, co stanowi w uj臋ciu ca艂orocznym przebicie kwietniowych szczyt贸w. Tym samym rentowno艣ci osi膮gn臋艂y najwy偶szy poziom od szczytu z pa藕dziernika 2023 r., kt贸ry wypad艂 tu偶 po zako艅czeniu najszybszego cyklu podwy偶ek st贸p procentowych w XXI w. Taki ruch rentowno艣ci mo偶e stanowi膰 podstaw臋 pod zaj臋cie d艂ugich pozycji dla funduszy decyduj膮cych si臋 zagra膰 przeciw nastrojom rynkowym, a ewentualne niezrealizowanie si臋 w pe艂ni ryzyk zwi膮zanych z zapowiedziami Trumpa zostawia przestrze艅 do spadk贸w rentowno艣ci nawet w obliczu wolniejszego cyklu obni偶ek st贸p procentowych przez Fed.聽

Warto zauwa偶y膰, 偶e ostatnie ruchy na rynku obligacji doprowadzi艂y do najwy偶szej warto艣ci spreadu mi臋dzy rentowno艣ciami 10-letnich obligacji a 2-letnich od 2022 r., kt贸ry wynosi obecnie 41,9 pb. Warto艣膰 spreadu powr贸ci艂a powy偶ej zera pod koniec 2024 r. po ok. 2 latach utrzymywania si臋 poni偶ej zera. Mocno wzrostowy ruch spreadu przy jednoczesnym wstrzymaniu rentowno艣ci 2-letnich obligacji ameryka艅skich w sferze ok. 4,26% mo偶e skutkowa膰 dodatkow膮 presj膮 na cofni臋cie impulsu 10-letnich rentowno艣ci z powrotem do 4,3%.聽

Rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji 2- i 10-letnich oraz ich r贸偶nica na przestrzeni ostatnich 5 lat. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

Warto jednak zauwa偶y膰, 偶e w przypadku realizacji obaw rynku, na艂o偶enia szerokich ce艂, utrzymania mocnego rynku pracy, a przy tym nawrotu inflacyjnego rentowno艣ci kr贸tkoterminowych obligacji mog膮 kontynuowa膰 wzrosty w podobnym tempie, co d艂ugoterminowe, a tym samym zamiast domkni臋cia spreadu ze strony spadku obligacji 10-letnich mo偶emy zanotowa膰 domkni臋cie go od do艂u ze strony rentowno艣ci dwulatek.

Notowania kontraktu na ameryka艅skie obligacje 10-letnie zbli偶y艂y si臋 wczoraj do kluczowego wsparcia na poziomie 108,02. W przypadku przebicia go i kontynuowania trendu spadkowego istotnym poziomem pozostan膮 kwietniowe do艂ki w ok. 107,37, kt贸re stanowi膮 ostatnie wsparcie przed do艂kami z 2023 r. stanowi膮cymi najni偶szy poziom kontraktu od 2006 r. 殴r贸d艂o: xStation