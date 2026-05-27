🛢️Ropa Brent traci 3%

Po wczorajszym odbiciu cen na rynku energii dzisiaj obserwujemy powrót do spadków wobec nadziei na osiągnięcie pokoju w Iranie. Inwestorzy z optymizmem zareagowali na początku dzisiejszej sesji na doniesienia o możliwym przełomie dyplomatycznym pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. Jednak mimo wyraźnej poprawy rynkowych nastrojów, fizyczna sytuacja w strategicznej Cieśninie Ormuz pozostaje niemal bez zmian. Ruch statków jest wciąż drastycznie ograniczony, a w rejonie dochodzi do regularnych starć militarnych.
Gwałtowne spadki cen ropy naftowej
Informacje o potencjalnym porozumieniu pokojowym doprowadziły do gwałtownej przeceny na giełdach paliw. Jak wygląda to pod względem statystyk?
- Cena ropy Brent spadła na moment poniżej poziomu 92 USD za baryłkę, najniżej od miesiąca, ale później doszło do powrotu cen do 94 USD za baryłkę. W ujęciu tygodniowym ceny tracą ponad 6%, natomiast od początku miesiąca jest to spadek nawet o 15%.
- Amerykański benchmark, czyli ropa WTI z dostawą na lipiec, zaliczyła jeszcze głębszy spadek, w pewnym momencie o ponad 5%. Obecnie obniżka ograniczona jest do 3,5% i cena powraca minimalnie powyżej 90 USD za baryłkę.
Ropa może zaliczyć największe cofnięcie od kwietnia 2025 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Projekt porozumienia budzi optymizm
Źródłem dzisiejszego spadku cen stały się doniesienia irańskiej telewizji państwowej, która poinformowała o wejściu w posiadanie nieoficjalnego projektu tymczasowego porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem. Zgodnie z zapisami tego dokumentu ruch komercyjny i przepływ statków przez Cieśninę Ormuz miałyby powrócić do normalności w ciągu miesiąca od sfinalizowania umowy. Projekt przewiduje m.in., że siły amerykańskie zniosą blokadę morską nałożoną na irańskie porty i wycofają swoją marynarkę wojenną z wód otaczających Iran. Likwidacja blokad mogłaby doprowadzić do nagłego napływu dużej liczby baryłek na globalny rynek paliw.
Należy jednak pamiętać, że umowa nie została jeszcze zawarta, a sekretarz stanu USA Marco Rubio ostrzegł, iż wypracowanie ostatecznego porozumienia może zająć co najmniej kilka dni. Co więcej, w ostatnich kilkunastu tygodniach takich stwierdzeń pojawiało się co najmniej kilka, dlatego nie można wykluczyć tego, że obecne ruchy to jedynie korekta przed kolejną falą wzrostową w trendzie bocznym, który trwa już od 8/9 marca. Warto podkreślić, że wśród głównych punktów spornych wymienia się irańskie żądanie natychmiastowego odblokowania połowy z $24 miliardów zamrożonych aktywów oraz niechęć Teheranu do zapewnienia całkowicie swobodnej żeglugi bez pobierania opłat za usługi nawigacyjne. Sam Iran informował, że w ostatnim czasie przepuścił kilkadziesiąt statków. Pojawiły się również informacje o wypłynięciu dwóch supertankowców. Z drugiej strony, to jedynie kropla w morzu potrzeb globalnego rynku ropy naftowej.
Warto podkreślić, że wyjście tych tankowców oznaczało pierwszy od tygodnia przypadek, gdy przez cieśninę przetransportowano 4 miliony baryłek nieobjętej sankcjami ropy, choć łączny wtorkowy ruch zamknął się w zaledwie 5 jednostkach płynących w obu kierunkach. Analitycy z rynku energii podkreślają, że ten chwilowy wzrost może zostać szybko zniwelowany przez całkowity brak jednostek w kolejnych dniach, jako że statki opuszczają ten rejon wyłącznie w zorganizowanych grupach. Ponadto śledzenie ruchu utrudniają masowe zakłócenia sygnałów AIS oraz fakt, że statki powiązane z Iranem rutynowo wyłączają swoje transpondery, by uniknąć wykrycia.
Ropa znajduje się już w trendzie spadkowym, co również sugeruje historia napięć na rynku ropy z 1990 oraz 2022. Z drugiej strony, ta sama historia pokazuje, że droga do poziomów sprzed konfliktu może być bardzo wyboista, a obecny kryzys na rynku ropy naftowej jest największym w historii. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Spojrzenie techniczne
Technicznie mamy do czynienia z ważną sytuacją na rynku ropy Brent. Po pierwsze, jesteśmy wyraźnie poniżej 50-dniowej średniej, już kilka dni z rzędu, co może być ważnym sygnałem. SMA 50 zalicza również punkt przegięcia, podobnie jak miało to miejsce w lipcu 2022 roku. Z drugiej strony, średnia 100-okresowa jeszcze rośnie i pozostaje poniżej obecnego poziomu ropy. Wydaje się również, że stabilizacja rynku po osiągnięciu pokoju będzie wymagała utrzymania cen przynajmniej w zakresie 80–85 USD za baryłkę, natomiast w 2022 roku ostatecznie spadły one nawet poniżej 80 USD.
