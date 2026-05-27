PILNE: Indeksy cofają się wobec odrzucenia przez Biały Dom porozumienia z Iranu

Donald Trump wyraźnie schłodził poranną euforię na rynkach, oświadczając po zwołaniu posiedzenia gabinetu, że USA nie zadowolą się „słabym dealem” i nie pójdą na przedwczesne ustępstwa wobec Teheranu. Twarde stanowisko Białego Domu wywołało natychmiastowy odwrót amerykańskich indeksów z historycznych szczytów, choć globalne ceny ropy naftowej wciąż pozostają pod presją głębokich spadków. Trump nie chce słabego dealu: Prezydent USA wprost zadeklarował, że obecny kształt porozumienia go nie satysfakcjonuje i nie podpisze słabej umowy.

Biały Dom odrzuca warunki Iranu: Waszyngton blokuje na razie żądania Teheranu – Trump wykluczył znoszenie sankcji w zamian za samo oddanie uranu i zapowiedział utrzymanie kontroli nad zamrożonymi miliardami dolarów.

Indeksy oddają zyski: To właśnie to twarde stanowisko USA schłodziło poranną euforię. Inwestorzy zdali sobie sprawę, że do porozumienia jeszcze daleka droga, co ściągnęło kontrakty na amerykańskie indeksy z historycznych szczytów w okolice poziomów otwarcia.

Ropa pozostaje nisko: Mimo jastrzębiej retoryki Trumpa, ceny ropy Brent i WTI nie odbijają i wciąż notują głębokie, ponad 3-procentowe spadki. Rynek wciąż gra pod fakt, że intensywne rozmowy i próby szybkiego zamknięcia tematu nadal trwają za kulisami.



