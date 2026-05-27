Puls GPW: Nowe DLC do Wiedźmina 3 dopiero za rok; akcje CDR tracą ponad 5%💥

Środowa sesja na GPW przebiega pod znakiem umiarkowanego optymizmu – WIG20 otworzył się wzrostem ok. 0,66%, po czym korekta ściągnęła indeks w rejon 3640 pkt, a presja podażowa narastała w drugiej połowie sesji. Europejskie parkiety zachowują się podobnie – Euro Stoxx 50 zyskuje +0,58%, DAX +0,50%, a kontrakty na S&P 500 dodają +0,36%. Głównym motorem wzrostów jest temat zbrojeniowy – Polska i Wielka Brytania podpisały dziś w Londynie historyczny pakt obronny, a Kanada złożyła LOI ws. zakupu polskich dronów od WB Electronics, co wzmacnia nastroje wokół spółek obronnych i całej GPW.

Pakt UK-Polska to największy krok w relacjach obronnych obu krajów od dekady – zakłada m.in. wspólną produkcję rakiet średniego zasięgu, ćwiczenia wojskowe i współpracę w zakresie przeciwdziałania atakom hybrydowym ze strony Rosji. Na tym tle Polska – jeden z największych wydatków na obronę w NATO względem PKB – umacnia pozycję lidera zbrojeń w regionie, co pozytywnie rezonuje z rynkiem. Ropa WTI spada dziś wyraźnie, -3,99% do 89,79 USD/bbl – ruch ten wynika z globalnych obaw przed spowolnieniem popytu i liczy się jako lekki wiatr w plecy dla kosztów energii. Dolar pozostaje słaby: DXY traci -0,07% do 98,99, USDPLN spada do 3,6357, a EURUSD utrzymuje się powyżej 1,1645.

Na poziomie sektorowym w WIG20 dominuje bankowość i technologia – Alior Bank, mBank oraz Bank BPH notują solidne wzrosty w przedziale +0,69-0,95%, wspierane przez ożywienie w akcji kredytowej i rosnące marże odsetkowe. Wyraźnie słabiej wypadają spółki energetyczne – ORLEN traci ok. -1,1%, Tauron -0,46%, co koreluje bezpośrednio ze spadkiem cen ropy i obawami o marże petrochemiczne. Modivo nurkuje -0,48% w realiach słabego konsumenta detalicznego, zaś KRUK oddaje -0,51% po dobrym YTD.

🏢 Spółki – najważniejsze informacje

CD Projekt (CDR) jest dziś największą huśtawką w WIG20 – po porannym skoku o ponad +3% w oczekiwaniu na zapowiedź nowego DLC do Wiedźmina 3, akcje cofnęły do -4-5% po potwierdzeniu, że rozszerzenie „Pieśni przeszłości" trafi na rynek dopiero w 2027 roku. Data 2027 może zawodzić część graczy/inwestorów, ponieważ jeszcze niedawno spekulowało się, że dodatek mógłby wyjść nawet w tym roku. Dzisiejszej zepchnięcie grozi wybiciem z rocznej konsolidacji dołem (patrz wykres niżej). Dodatkowo Wiedźmin 4 najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2028 roku wobec tych informacji.

Informacja w sprawie dodatku do Wiedźmina psuje nastroje wokół walorów CD Projekt. Źródło: xStation