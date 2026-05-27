Puls GPW: Nowe DLC do Wiedźmina 3 dopiero za rok; akcje CDR tracą ponad 5%💥

Środowa sesja na GPW przebiega pod znakiem umiarkowanego optymizmu – WIG20 otworzył się wzrostem ok. 0,66%, po czym korekta ściągnęła indeks w rejon 3640 pkt, a presja podażowa narastała w drugiej połowie sesji. Europejskie parkiety zachowują się podobnie – Euro Stoxx 50 zyskuje +0,58%, DAX +0,50%, a kontrakty na S&P 500 dodają +0,36%. Głównym motorem wzrostów jest temat zbrojeniowy – Polska i Wielka Brytania podpisały dziś w Londynie historyczny pakt obronny, a Kanada złożyła LOI ws. zakupu polskich dronów od WB Electronics, co wzmacnia nastroje wokół spółek obronnych i całej GPW.
Pakt UK-Polska to największy krok w relacjach obronnych obu krajów od dekady – zakłada m.in. wspólną produkcję rakiet średniego zasięgu, ćwiczenia wojskowe i współpracę w zakresie przeciwdziałania atakom hybrydowym ze strony Rosji. Na tym tle Polska – jeden z największych wydatków na obronę w NATO względem PKB – umacnia pozycję lidera zbrojeń w regionie, co pozytywnie rezonuje z rynkiem. Ropa WTI spada dziś wyraźnie, -3,99% do 89,79 USD/bbl – ruch ten wynika z globalnych obaw przed spowolnieniem popytu i liczy się jako lekki wiatr w plecy dla kosztów energii. Dolar pozostaje słaby: DXY traci -0,07% do 98,99, USDPLN spada do 3,6357, a EURUSD utrzymuje się powyżej 1,1645.
Na poziomie sektorowym w WIG20 dominuje bankowość i technologia – Alior Bank, mBank oraz Bank BPH notują solidne wzrosty w przedziale +0,69-0,95%, wspierane przez ożywienie w akcji kredytowej i rosnące marże odsetkowe. Wyraźnie słabiej wypadają spółki energetyczne – ORLEN traci ok. -1,1%, Tauron -0,46%, co koreluje bezpośrednio ze spadkiem cen ropy i obawami o marże petrochemiczne. Modivo nurkuje -0,48% w realiach słabego konsumenta detalicznego, zaś KRUK oddaje -0,51% po dobrym YTD.
🏢 Spółki – najważniejsze informacje
-
CD Projekt (CDR) jest dziś największą huśtawką w WIG20 – po porannym skoku o ponad +3% w oczekiwaniu na zapowiedź nowego DLC do Wiedźmina 3, akcje cofnęły do -4-5% po potwierdzeniu, że rozszerzenie „Pieśni przeszłości" trafi na rynek dopiero w 2027 roku. Data 2027 może zawodzić część graczy/inwestorów, ponieważ jeszcze niedawno spekulowało się, że dodatek mógłby wyjść nawet w tym roku. Dzisiejszej zepchnięcie grozi wybiciem z rocznej konsolidacji dołem (patrz wykres niżej). Dodatkowo Wiedźmin 4 najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 2028 roku wobec tych informacji.
Informacja w sprawie dodatku do Wiedźmina psuje nastroje wokół walorów CD Projekt. Źródło: xStation
-
PGE potwierdziło dziś ostateczne wyniki za 1Q 2026, zbieżne z danymi wstępnymi, i utrzymało prognozę stabilnego wyniku EBITDA r/r w dystrybucji, OZE i energetyce węglowej, z poprawą w segmencie gazowym. Spółka planuje aktualizację strategii w Q3 2026, która uwzględni zmiany w EU ETS i nowe realia rynku fotowoltaicznego – potwierdzono też, że nie będą organizowane dodatkowe aukcje mocy na 2030 rok. W ciągu najbliższych tygodni PGE spodziewa się finalizacji wyboru partnera do projektu offshore Baltica 9, natomiast przy Baltica 3 trwają prace nad rekalibracją z Ørsted.
-
GreenWay pozyskało 138 mln EUR kredytu na rozwój infrastruktury ładowania EV – to istotny sygnał dla całego segmentu mobilności elektrycznej w Polsce i krok wzmacniający pozycję spółki na tle danych o europejskich rejestracjach samochodów elektrycznych za kwiecień.
Komentarz walutowy: Czy dolara czeka umocnienie?
Ropa kontynuuje spadki i testuje lokalne dołki🚩Piper Sandler stawia na odbicie
NZD najmocniejszą walutą dnia po jastrzębim zaskoczeniu RBNZ 📄
Bliżej rynków - Poranne webinarium (27.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.