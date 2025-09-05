Ropa osuwa się 1% 📉 Arabia Saudyjska naciska na wzrost podaży

Ropa osuwa się do najniższego poziomu od dwóch tygodni po doniesieniach, że Arabia Saudyjska naciska na OPEC+, aby rozważyć wcześniejsze niż planowano wznowienie produkcji w celu odzyskania udziałów w rynku globalnym. Rijad rzekomo dąży do zwiększenia wydobycia, aby zrównoważyć spadek cen wyższymi wolumenami, jednak ruch ten może spotkać się z oporem ze strony członków preferujących podtrzymywanie ceny poprzez ograniczoną podaż. Nie wiadomo, czy decyzja o zwiększeniu wydobycia zapadnie w najbliższym czasie czy zostanie przesunięta na kolejne miesiące. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Decyzja o zwiększeniu podaży mogłaby zapaść już na niedzielnym spotkaniu OPEC. Kontrakt OIL osunął się poniżej sierpniowych minimów, aktualnie handlując 1% poniżej odczytów sprzed godziny. Źródło: xStation5

