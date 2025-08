Ropa pogłębia spadki w związku z nałożeniem dodatkowych ceł na Indie

Ropa rozpoczęła cofnięcie z dziennych szczytów w okolicach godziny 16:00 wobec ogłoszenia przez Trumpa nałożenia dodatkowych 25% ceł na Indie. Oznacza to, że produkty z Indii obłożone będą 50% cłami. Dodatkowe cła to efekt kupowania przez Indie rosyjskiej ropy. Rosja nie daje żadnych oznak chęci wprowadzenia zawieszenia broni na Ukrainie, dlatego USA uderzają nie tylko w samą Rosję, ale również kupujących z tego kraju. Ekstremalne cła na poziomie 50% oznaczają, że może dojść do znacznego skurczenia się handlu między USA oraz Indiami. Co więcej, potencjalnie może to oznaczać zdecydowanie droższe iPhony, które obecnie na rynek amerykański są produkowane przede wszystkim w Indiach.