Ropa traci 7%📉 Trump zapowiada negocjacje z Iranem - pokój na Bliskim Wschodzie?

Ceny ropy (OIL) spadają o ponad 7% do 90 USD za bayłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasugerował, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem mogą zostać wznowione w ten weekend. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem wydaje się być utrzymywane, co daje rynkowi nieco więcej miejsca do optymizmu. Obecne zawieszenie broni między USA a Iranem ma wygasnąć 21 kwietnia.
Brent zmierza do spadkowego zamknięcia tygodnia, podczas gdy WTI od początku tygodnia notuje prawie 10% spadek. Waszyngton i Teheran są „bardzo blisko” osiągnięcia porozumienia - publicznie uważa Trump, dodając, że Iran zgodził się nie posiadać broni jądrowej przez ponad 20 lat. Ograniczenie irańskich ambicji nuklearnych było wskazywane przez Trumpa jako jeden z głównych powodów wojny.
- Kluczowy element to Cieśnina Ormuz - obecnie częściowo zablokowana (ok. 20% globalnej podaży), ale każda realna perspektywa jej odblokowania oznacza potencjalny powrót dużych wolumenów → presja na spadek cen.
- Rynek pozostaje ekstremalnie zmienny:
- postęp w negocjacjach = spadki cen
- zerwanie rozmów / eskalacja = szybkie odbicie (nawet dynamiczne)
- Obecne ceny (ok. 90 do 100 USD) są kompromisem między:
- nadzieją na pokój
- realnymi zakłóceniami podaży
- Fizycznie podaż nadal jest ograniczona: przepływy przez Ormuz są daleko poniżej normy, a blokada USA dodatkowo ogranicza eksport Iranu.
- Powrót podaży będzie powolny, nawet jeśli cieśnina się otworzy: rynek nie wróci do równowagi natychmiast → ceny mogą pozostać relatywnie wysokie.
- Popyt zaczyna działać w przeciwną stronę: IEA i OPEC sygnalizują słabszy globalny popyt, co strukturalnie ciąży cenom.
- Zmienność pozostanie wysoka: rynek reaguje bardziej na nagłówki polityczne niż na fundamenty krótkoterminowo.
- Ryzyko długoterminowe pozostaje:odbudowa produkcji może potrwać nawet do 2 lat, a kontrola nad Ormuz dalej jest nierozwiązanym punktem zapalnym.
OIL (interwał D1)
Wczoraj ropa podeszła pod 100 USD i napotkała na tym poziomie na silny opór i cofnęła się dziś poniżej EMA50 (pomarańczowa linia), co może wskazywać na przedłużone, spadkowe momentum. Jeśli rozmowy miałyby doprowdzić do zawężenia różnic międz Teheranem a Waszyngtonem, cena mogłaby odczuć presję na spadek w okolice 80 USD, gdzie widzimy kilka istotnych reakcji cenowych, a docelowo do 70 - 75 USD tj. do poziomów sprzed wojny.Korekta od lokalnych szczytów wynsoi już ponad 20%. Jeśli rozmowy miałyby zakończyć się fiaskiem, a Iran nie zrezygnuje z programu jądrowego oraz kontroli nad Cieśniną Ormuz - ropa Brent może wrócić powyżej 100 USD za baryłkę.
Źródło: xStation5
Przegląd rynkowy: Plotki o pokoju i słabe wyniki
Wykres dnia: Czy jen zbliża się do punktu złamania?
PULS GPW: Konsolidacja po wzrostach
Komentarz walutowy - Rynek czeka na pokój
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.