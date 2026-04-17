Ropa traci 7%📉 Trump zapowiada negocjacje z Iranem - pokój na Bliskim Wschodzie?

Ceny ropy (OIL) spadają o ponad 7% do 90 USD za bayłkę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasugerował, że negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem mogą zostać wznowione w ten weekend. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem wydaje się być utrzymywane, co daje rynkowi nieco więcej miejsca do optymizmu. Obecne zawieszenie broni między USA a Iranem ma wygasnąć 21 kwietnia.

Brent zmierza do spadkowego zamknięcia tygodnia, podczas gdy WTI od początku tygodnia notuje prawie 10% spadek. Waszyngton i Teheran są „bardzo blisko” osiągnięcia porozumienia - publicznie uważa Trump, dodając, że Iran zgodził się nie posiadać broni jądrowej przez ponad 20 lat. Ograniczenie irańskich ambicji nuklearnych było wskazywane przez Trumpa jako jeden z głównych powodów wojny.