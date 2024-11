Rosja grozi Polsce - złoty słabnie

Rosyjska agresja i jej konsekwencje

Intensyfikacja działań wojennych na Ukrainie osiągnęła nowy poziom. Nocne naloty przeprowadzone przez Rosję na cele cywilne stanowią jaskrawy przykład eskalacji konfliktu. Moskwa motywuje swoje działania ostatnimi dostawami zachodniej broni, w tym rakiet o większym zasięgu, które umożliwiły Ukrainie precyzyjne uderzenia w głębokie tyły rosyjskich sił.

W odpowiedzi na te wydarzenia, Rosja ponownie skierowała swoje groźby w stronę Polski. W ostrej retoryce Kreml zasugerował, że nowa amerykańska baza przeciwrakietowa w Redzikowie, będąca częścią europejskiej tarczy antyrakietowej, mogłaby stać się celem rosyjskich ataków. Otwarcie tej bazy, według Rosji, znacząco zwiększa napięcie geopolityczne i podnosi ryzyko eskalacji konfliktu, w tym potencjalnego użycia broni nuklearnej.

Reakcje rynków

Zagrożenie dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie oraz rosnące napięcia geopolityczne mają bezpośredni wpływ na rynki finansowe. Polska waluta, złoty, znacząco straciła na wartości w reakcji na najnowsze wydarzenia. Kurs dolara amerykańskiego w stosunku do złotego (USDPLN) zbliża się do tegorocznych maksimów, przekraczając poziom 4,14. Inwestorzy, obawiając się dalszej destabilizacji regionu, przenoszą swoje środki do bezpieczniejszych aktywów, takich jak dolar amerykański.