Rynek zaczyna wierzyć w obniżki stóp, po publikacji majowej inflacji

Majowy odczyt inflacji CPI przyniósł sporo zaskoczenia wśród inwestorów, gdyż oczekiwano wyraźnie wyższych odczytów od tych kwietniowych, co związane było z rosnącymi kosztami dla przesiębiorców oraz czynnikami bazowymi. Okazało się jednak, że inflacja nie wzrosła zgodnie z oczekiwaniami, a co ważniejsze, inflacja bazowa w ujęciu rocznym pozostała bez zmian. Co musimy wiedzieć o dzisiejszym raporcie inflacyjnym?

Główny odczyt inflacji podskoczył minimalnie do 2,4% r/r

Inflacja bazowa pozostała na poziomie 2,8% r/r, choć cały czas jest to poziom podwyższony

Miesięczne dynamiki wypadły zdecydowanie niżej od oczekiwań na poziomie 0,1% m/m

Firmy częściowo zaczęły przenosić koszty ceł na konsumentów, choć w mniejszym stopniu niż oczekiwano

W ujęciu rocznym oraz miesięcznym inflacja ogólna została zmniejszona przede wszsystkim przez niższy koszt paliw oraz niższe ceny ubrań

Główną kontrybucją do inflacji pozostaje inflacja czynszowa, choć jednocześnie jej udział zmniejsza się w inflacji na korzyść innych.

Odbijają ceny żywności, mediów takich jak elektryczność i gaz, ceny usług medycznych czy również koszty trasportu

Główną składową inflacji pozostają czynsze. Niemniej coraz więcej zaczyna ważyć żywność, koszty usług medycznych czy również rachunki za media. Źródło: Macrobond, XTB

Kontrybucje dla odczytu rocznego. Inflacja została ograniczona przez niższe ceny paliw o blisko 0,4 punktu procentowego! Źródło: Macrobond, XTB

W ujęciu miesięcznym odbijają ceny transportu, żywności, choć wciąż główną składową jest inflacja czynszowa. Źródło: Macrobond, XTB

Inflacja żywnościowa również zaczyna odbijać, biorąc pod uwagę trwające odbicie cen żywności na świecie. Źródło: Macrobond, XTB

Nieco spowolniła inflacja samochodów używanych, ale te mogą wzrosnąć, biorąc pod uwagę większy popyt przy wzroście cen nowych samochodów, biorąc pod uwagę cła. Źródło: Macrobond, XTB

Po ostatnich sporych spadkach obserwujemy również odbicie inflacji usługowej, przede wszystkim tej bez uwzględnienia czynszów. To oznacza, że usługi mogą drożeć w kolejnych miesiącach, wraz z rosnącymi kosztami związanymi z cłami. Źródło: Macrobond, XTB

Niższa inflacja daje szanse na obniżki stóp procentowych

Dzisiejszy niższy odczyt inflacji daje szanse na obniżki stóp procentowych w tym roku. Wczoraj wycenianio 65% prawdopodobieństwo na obniżki stóp we wrześniu, natomiast obecnie wycenia się już ten ruch na 80%. Oczywiście czekamy na dalsze wieści dotyczące umowy handlowej między USA oraz Chinami oraz tego, jak będą wyglądały negocjacje między USA, Europą oraz innymi państwami, biorąc pod uwagę wygaśniecie zawieszonych ceł na początku lipca. Warto podkreślić, że sąd apelacyjny w USA pozwolił w USA pobierać szerokie cła na poziomie 10%.

EURUSD wyraźnie odbija, wraz z silnym wzrostem cen obligacji po odczycie niższej inflacji w USA od oczekiwań. Źródło: xStation5