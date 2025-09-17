Salesforce wchodzi do gry o bezpieczeństwo narodowe

Salesforce, globalny lider w obszarze zarządzania relacjami z klientem, w ostatnich latach notuje systematyczny i znaczący wzrost swoich wyników finansowych. Przychody firmy wzrosły z 26 mld USD w 2022 roku do blisko 38 mld USD w 2025 roku fiskalnym, co odzwierciedla rosnącą skalę działalności oraz skuteczne poszerzanie rynku. W tym samym czasie EBITDA dynamicznie się zwiększyła, z poziomu około 5 mld USD do ponad 11 mld USD, co świadczy o poprawie efektywności operacyjnej i lepszym zarządzaniu kosztami.
Marża operacyjna Salesforce wzrosła z 7% w 2022 do 18% w 2025 roku, a marża netto z 6% do 15%, co świadczy o rosnącej rentowności firmy. Wzrost marżowości wynika przede wszystkim ze skalowania działalności, lepszego wykorzystania kosztów stałych, optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji i zarządzaniu infrastrukturą IT, a także rozwoju usług chmurowych w modelu subskrypcyjnym SaaS. Dodatkowo, większy udział bardziej dochodowych segmentów, takich jak AI i rozwiązania dla sektora publicznego, oraz efektywniejsza kontrola kosztów sprzedaży i marketingu wspierają poprawę marż.
Jednak to nie tylko solidne fundamenty finansowe przyciągają uwagę analityków i inwestorów. Salesforce ogłosił niedawno utworzenie nowej jednostki biznesowej o nazwie Missionforce, dedykowanej rynkowi bezpieczeństwa narodowego oraz zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji (AI) dla agencji rządowych i sił zbrojnych USA. To strategiczne rozszerzenie działalności ma na celu nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również bezpośrednią rywalizację z Palantir Technologies, który od lat dominuje w obszarze rządowych kontraktów technologicznych.
Missionforce, kierowane przez Kendalla Collinsa (byłego CEO Salesforce Government Cloud), ma ambicje wdrażać zintegrowane systemy AI wspierające logistykę, analizę operacyjną i zarządzanie personelem w strukturach wojskowych i wywiadowczych. W praktyce oznacza to budowę inteligentnych platform, które będą realnym wsparciem dla analityków i dowódców w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.
W obliczu rosnącego zapotrzebowania instytucji rządowych na zaawansowane technologie cyfrowe i automatyzację, Salesforce dostrzega ogromny potencjał w sektorze publicznym. Co istotne, menedżerowie firmy, nie ukrywają, że Salesforce celuje bezpośrednio w kontrakty rządowe, które dotychczas były domeną Palantiru. Argumentem Salesforce jest połączenie potężnej chmury obliczeniowej, doświadczenia w CRM oraz coraz bardziej zaawansowanych algorytmów AI, które mają konkurować z uznanymi rozwiązaniami analitycznymi Palantiru.
Jednak mimo pozytywnych fundamentów finansowych, akcje Salesforce w 2025 roku znacząco odstają od szerokiego rynku amerykańskiego reprezentowanego przez indeks SP500. Od początku roku do połowy września spółka straciła około 25–28% swojej wartości, podczas gdy benchmark SP500 zyskał około 12%. Taki rozjazd w wynikach wskazuje, że akcje Salesforce pozostają pod presją i zdecydowanie słabiej radzą sobie w porównaniu z rynkiem jako całością.
Obecna zmiana strategiczna oraz rozszerzenie działalności na sektor bezpieczeństwa narodowego mogą stanowić punkt zwrotny. Salesforce nie tylko konsoliduje swoją pozycję w obszarze korporacyjnym, ale również otwiera się na nowe źródła przychodów o ogromnym potencjale. Rynek amerykańskich kontraktów rządowych w zakresie IT i sztucznej inteligencji należy do najbardziej perspektywicznych obszarów wzrostu w nadchodzącej dekadzie.
Z punktu widzenia inwestorów decyzja o wejściu na ten rynek, w połączeniu z poprawiającymi się wynikami operacyjnymi, stanowi wyraźny sygnał, że Salesforce ma aspiracje, by stać się graczem nie tylko technologicznym, lecz także geostrategicznym. Rywalizacja z Palantirem dopiero się rozpoczyna, a Missionforce może okazać się kluczowym narzędziem w walce o wielomiliardowe kontrakty, które zadecydują o przyszłym kształcie cyfrowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.