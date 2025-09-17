Salesforce wchodzi do gry o bezpieczeństwo narodowe

Salesforce, globalny lider w obszarze zarządzania relacjami z klientem, w ostatnich latach notuje systematyczny i znaczący wzrost swoich wyników finansowych. Przychody firmy wzrosły z 26 mld USD w 2022 roku do blisko 38 mld USD w 2025 roku fiskalnym, co odzwierciedla rosnącą skalę działalności oraz skuteczne poszerzanie rynku. W tym samym czasie EBITDA dynamicznie się zwiększyła, z poziomu około 5 mld USD do ponad 11 mld USD, co świadczy o poprawie efektywności operacyjnej i lepszym zarządzaniu kosztami.

Marża operacyjna Salesforce wzrosła z 7% w 2022 do 18% w 2025 roku, a marża netto z 6% do 15%, co świadczy o rosnącej rentowności firmy. Wzrost marżowości wynika przede wszystkim ze skalowania działalności, lepszego wykorzystania kosztów stałych, optymalizacji kosztów operacyjnych dzięki automatyzacji i zarządzaniu infrastrukturą IT, a także rozwoju usług chmurowych w modelu subskrypcyjnym SaaS. Dodatkowo, większy udział bardziej dochodowych segmentów, takich jak AI i rozwiązania dla sektora publicznego, oraz efektywniejsza kontrola kosztów sprzedaży i marketingu wspierają poprawę marż.

Jednak to nie tylko solidne fundamenty finansowe przyciągają uwagę analityków i inwestorów. Salesforce ogłosił niedawno utworzenie nowej jednostki biznesowej o nazwie Missionforce, dedykowanej rynkowi bezpieczeństwa narodowego oraz zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji (AI) dla agencji rządowych i sił zbrojnych USA. To strategiczne rozszerzenie działalności ma na celu nie tylko dywersyfikację źródeł przychodów, ale również bezpośrednią rywalizację z Palantir Technologies, który od lat dominuje w obszarze rządowych kontraktów technologicznych.

Missionforce, kierowane przez Kendalla Collinsa (byłego CEO Salesforce Government Cloud), ma ambicje wdrażać zintegrowane systemy AI wspierające logistykę, analizę operacyjną i zarządzanie personelem w strukturach wojskowych i wywiadowczych. W praktyce oznacza to budowę inteligentnych platform, które będą realnym wsparciem dla analityków i dowódców w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych.

W obliczu rosnącego zapotrzebowania instytucji rządowych na zaawansowane technologie cyfrowe i automatyzację, Salesforce dostrzega ogromny potencjał w sektorze publicznym. Co istotne, menedżerowie firmy, nie ukrywają, że Salesforce celuje bezpośrednio w kontrakty rządowe, które dotychczas były domeną Palantiru. Argumentem Salesforce jest połączenie potężnej chmury obliczeniowej, doświadczenia w CRM oraz coraz bardziej zaawansowanych algorytmów AI, które mają konkurować z uznanymi rozwiązaniami analitycznymi Palantiru.

Jednak mimo pozytywnych fundamentów finansowych, akcje Salesforce w 2025 roku znacząco odstają od szerokiego rynku amerykańskiego reprezentowanego przez indeks SP500. Od początku roku do połowy września spółka straciła około 25–28% swojej wartości, podczas gdy benchmark SP500 zyskał około 12%. Taki rozjazd w wynikach wskazuje, że akcje Salesforce pozostają pod presją i zdecydowanie słabiej radzą sobie w porównaniu z rynkiem jako całością.

Obecna zmiana strategiczna oraz rozszerzenie działalności na sektor bezpieczeństwa narodowego mogą stanowić punkt zwrotny. Salesforce nie tylko konsoliduje swoją pozycję w obszarze korporacyjnym, ale również otwiera się na nowe źródła przychodów o ogromnym potencjale. Rynek amerykańskich kontraktów rządowych w zakresie IT i sztucznej inteligencji należy do najbardziej perspektywicznych obszarów wzrostu w nadchodzącej dekadzie.

Z punktu widzenia inwestorów decyzja o wejściu na ten rynek, w połączeniu z poprawiającymi się wynikami operacyjnymi, stanowi wyraźny sygnał, że Salesforce ma aspiracje, by stać się graczem nie tylko technologicznym, lecz także geostrategicznym. Rywalizacja z Palantirem dopiero się rozpoczyna, a Missionforce może okazać się kluczowym narzędziem w walce o wielomiliardowe kontrakty, które zadecydują o przyszłym kształcie cyfrowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.