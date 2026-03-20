SAP traci 4% i pogłębia spadki 📉Bernstein sugeruje duży potencjał spółki

Bernstein SocGen Group podtrzymał rekomendację Outperform dla akcji SAP i utrzymał cenę docelową na poziomie 322 dolarów (278 EUR), wobec aktualnej ceny 153 EUR za walor. Analitycy Bernsteina uważają, że oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw jest jednym z najciekawszych długoterminowych tematów inwestycyjnych.
- Ich zdaniem globalne łańcuchy dostaw są dziś przebudowywane w czasie rzeczywistym pod wpływem wstrząsów geopolitycznych, inflacji, wymogów ESG oraz rosnących oczekiwań klientów. W tym otoczeniu systemy do zarządzania łańcuchem dostaw stają się cyfrowym kręgosłupem całej transformacji. Dodatkowym impulsem dla rynku jest sztuczna inteligencja, która przyspiesza przejście od zwykłej modernizacji do całościowej przebudowy środowiska technologicznego.
- To z kolei wspiera wzrost w obszarach oprogramowania, usług oraz infrastruktury chmurowej. Według Bernsteina to właśnie SAP jest najlepiej przygotowanym beneficjentem tego trendu. Za takim podejściem przemawia szeroka, kompleksowa oferta firmy, głęboka integracja z systemami ERP oraz migracja do S/4, która może naturalnie wspierać dalszą sprzedaż rozwiązań z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw.
- Atutem SAP pozostają również wysokie koszty zmiany dostawcy po stronie klientów oraz wieloletnie relacje z przedsiębiorstwami, co wzmacnia pozycję firmy na rynku. Jednocześnie w ostatnim czasie SAP opublikował wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które okazały się słabsze od oczekiwań analityków.
- Zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,62 dolara, podczas gdy rynek liczył na 1,76 dolara. Oznacza to negatywne odchylenie od prognoz o 7,95%. Również przychody rozczarowały. SAP wypracował 9,68 mld dolarów przychodów, wobec oczekiwanych 11,35 mld dolarów. To oznacza wynik niższy od konsensusu o 14,71%.
Mimo słabszego raportu spółka zapowiedziała wypłatę około 2,92 mld euro dywidendy na podstawie wyników za 2025 rok. Proponowana dywidenda wynosi 2,50 euro na akcję, co oznacza wzrost o 6,4% rok do roku. Taki ruch pokazuje, że mimo presji na wyniki SAP chce nadal dzielić się gotówką z akcjonariuszami i utrzymywać atrakcyjną politykę zwrotu kapitału.
Źródło: xStation5
