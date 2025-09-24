Scott Bessent sygnalizuje możliwe agresywne cięcia stóp Fed🗽

Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, odniósł się dziś do sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz do stóp procentowych. Oto najważniejsze wypowiedzi Bessenta: Uważam, że zobaczymy znaczący spadek inflacji. Jestem mniej zaniepokojony ryzykiem recesji. Powell powinien był zasygnalizować cięcie o 100–150 pb.

Zakończę pierwszą rundę do pierwszego tygodnia października. W przyszłym tygodniu przeprowadzę wiele rozmów kwalifikacyjnych do Fed.

Kilku kandydatów do Fed mnie zaskoczyło. Korekty danych o zatrudnieniu pokazują, że coś było nie tak.

Jestem zaskoczony, że przewodniczący Fed, Jerome Powell, nie zasygnalizował docelowego poziomu stóp procentowych.

Stopy są zbyt restrykcyjne i muszą zostać obniżone. Nie wiem, dlaczego Powell się nieco wycofał.

Wchodzimy w cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Fed utrzymuje stopy zbyt wysoko przez zbyt długi czas.

Spotkamy się ponownie z Chinami w październiku i listopadzie.

Pewne chemikalia i silniki lotnicze mogą stanowić kartę przetargową w rozmowach z Chinami.

Stany Zjednoczone są narażone w niektórych sektorach przemysłu i muszą je wzmocnić.

Z Chin napływają rzadkie minerały ziem rzadkich.

Posuwamy się naprzód w sprawie Fannie Mae i Freddie Mac.

Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu dojdzie do zamknięcia rządu.

Pracujemy nad planem dla miejsc pracy zastępowanych przez sztuczną inteligencję. Zobaczymy, co przyniesie ten boom na AI.

