US OPEN: Rynek konsoliduje się blisko szczytu

Wczorajsze wystąpienie szefa Fedu, Jerome’a Powella, ostudziło nastroje inwestorów. Jego uwagi o tym, że ceny aktywów są „relatywnie wysokie” i że bank centralny będzie ostrożny z kolejnymi cięciami stóp, sprowadziły indeksy w dół. W efekcie S&P 500, Nasdaq i Dow zakończyły sesję nieco słabiej. Dziś jednak rynek próbuje odrobić część strat, kontrakty terminowe idą delikatnie w górę na samym otwarciu, jednak nie są w stanie zachować wzrostu.

Rynki wciąż analizują wczorajsze komentarze Jerome’a Powella oraz innych członków Fedu, które przypomniały inwestorom o ostrożnym podejściu banku centralnego do dalszego luzowania polityki. W efekcie nastroje pozostają zmienne, a uczestnicy rynku wypatrują kolejnych impulsów, zarówno z nowych odczytów makroekonomicznych w tym tygodniu, jak i z danych, które napłyną w przyszłym. To właśnie one mogą nadać kierunek dalszym ruchom indeksów i oczekiwaniom wobec następnych decyzji Fedu.

Wyraźnie traci dziś sektor nieruchomości, zdrowia oraz spółki technologiczne. W górę indeksy pchają spółki wydobywcze oraz dóbr konsumenckich.

Źródło: Bloomberg Finance LP



Dane makroekonomiczne:



Dziś o godzinie 16:00 poznaliśmy dane o sprzedaży nowych domów w USA:

Sprzedaż domów we wrześniu: 800k (Oczekiwano: 650k, Poprzednio: 652k)

Dzisiejsze dane o sprzedaży nowych domów w USA zaskoczyły rynek. Popyt mieszkaniowy utrzymuje się na wysokim poziomie mimo wciąż kosztownych kredytów hipotecznych. To sygnał, że konsumenci mają stosunkowo mocną pozycję finansową, a gospodarka nadal wykazuje odporność.

Tak silny odczyt może wzmocnić obawy o utrzymującą się presję inflacyjną i stawiać pod znakiem zapytania dalsze obniżki przez Fed, co może wywierać presję na rynki, ale wspierać dolara.



US500 (D1)



Źródło: xStation

Indeks wybił się z poprzedniego kanału wzrostowego górą i ustanowił kolejny, bardziej stromy. Biorąc pod uwagę „wykupiony” wskaźnik RSI, kupujący mogą mieć problem z utrzymaniem tempa. W przypadku wybicia z nowego kanału dołem — możliwy jest test wsparcia w okolicach 6660 dolarów. W przypadku przebicia wsparcia najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacja w okolicach 6500 dolarów.



Wiadomości ze spółek:



Lithium Americas (LAC.US) - Spółka zajmująca się wydobyciem litu szybuje o ponad 50% na otwarciu po ogłoszeniu zakupu 10% akcji przez rząd USA w ramach kontroli strategicznych sektorów gospodarki.

Adobe (ADBE.US) — Spółka tworząca oprogramowanie traci ok. 1,5% po tym, jak Morgan Stanley obniżył prognozy dla spółki.

Alibaba (BABA.US) — Gigant sprzedaży wysyłkowej z Chin ogłosił podniesienie swojego budżetu na rozwój AI do 50 miliardów, wobec czego kurs rośnie na otwarciu o ponad 8%.

Micron (MU.US) — Producent półprzewodników opublikował optymistyczne prognozy sprzedaży na fali popytu na AI. Spółka rośnie o ponad 2%.