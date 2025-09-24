US OPEN: Rynek konsoliduje się blisko szczytu

Wczorajsze wystąpienie szefa Fedu, Jerome’a Powella, ostudziło nastroje inwestorów. Jego uwagi o tym, że ceny aktywów są „relatywnie wysokie” i że bank centralny będzie ostrożny z kolejnymi cięciami stóp, sprowadziły indeksy w dół. W efekcie S&P 500, Nasdaq i Dow zakończyły sesję nieco słabiej. Dziś jednak rynek próbuje odrobić część strat, kontrakty terminowe idą delikatnie w górę na samym otwarciu, jednak nie są w stanie zachować wzrostu.
Rynki wciąż analizują wczorajsze komentarze Jerome’a Powella oraz innych członków Fedu, które przypomniały inwestorom o ostrożnym podejściu banku centralnego do dalszego luzowania polityki. W efekcie nastroje pozostają zmienne, a uczestnicy rynku wypatrują kolejnych impulsów, zarówno z nowych odczytów makroekonomicznych w tym tygodniu, jak i z danych, które napłyną w przyszłym. To właśnie one mogą nadać kierunek dalszym ruchom indeksów i oczekiwaniom wobec następnych decyzji Fedu.
Wyraźnie traci dziś sektor nieruchomości, zdrowia oraz spółki technologiczne. W górę indeksy pchają spółki wydobywcze oraz dóbr konsumenckich.
Dane makroekonomiczne:
Dziś o godzinie 16:00 poznaliśmy dane o sprzedaży nowych domów w USA:
- Sprzedaż domów we wrześniu: 800k (Oczekiwano: 650k, Poprzednio: 652k)
Dzisiejsze dane o sprzedaży nowych domów w USA zaskoczyły rynek. Popyt mieszkaniowy utrzymuje się na wysokim poziomie mimo wciąż kosztownych kredytów hipotecznych. To sygnał, że konsumenci mają stosunkowo mocną pozycję finansową, a gospodarka nadal wykazuje odporność.
Tak silny odczyt może wzmocnić obawy o utrzymującą się presję inflacyjną i stawiać pod znakiem zapytania dalsze obniżki przez Fed, co może wywierać presję na rynki, ale wspierać dolara.
US500 (D1)
Indeks wybił się z poprzedniego kanału wzrostowego górą i ustanowił kolejny, bardziej stromy. Biorąc pod uwagę „wykupiony” wskaźnik RSI, kupujący mogą mieć problem z utrzymaniem tempa. W przypadku wybicia z nowego kanału dołem — możliwy jest test wsparcia w okolicach 6660 dolarów. W przypadku przebicia wsparcia najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacja w okolicach 6500 dolarów.
Wiadomości ze spółek:
Lithium Americas (LAC.US) - Spółka zajmująca się wydobyciem litu szybuje o ponad 50% na otwarciu po ogłoszeniu zakupu 10% akcji przez rząd USA w ramach kontroli strategicznych sektorów gospodarki.
Adobe (ADBE.US) — Spółka tworząca oprogramowanie traci ok. 1,5% po tym, jak Morgan Stanley obniżył prognozy dla spółki.
Alibaba (BABA.US) — Gigant sprzedaży wysyłkowej z Chin ogłosił podniesienie swojego budżetu na rozwój AI do 50 miliardów, wobec czego kurs rośnie na otwarciu o ponad 8%.
Micron (MU.US) — Producent półprzewodników opublikował optymistyczne prognozy sprzedaży na fali popytu na AI. Spółka rośnie o ponad 2%.
