Sektor zbrojeniowy utrzyma europejskie parkiety na powierzchni❓⚔️

Europejskie indeksy radzą sobie relatywnie słabo na początku drugiej fazy czwartkowej sesji giełdowej. Niemiecki DAX zyskuje zaledwie 0,02%, podczas gdy francuski CAC40 traci 0,23%, a brytyjski FTSE100 zniżkuje 0,15%. Bardzo słabo radzi sobie polski W20, ktory zniżkuje już blisko 2%. Rynki czekają na dane z USA odnośnie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, a także piątkowy raport z rynku pracy USA. Sektorowo wyróżnia się dzisiaj przede wszystkim zbrojeniówka, na fali komentarzy Trumpa o większych inwestycjach w zbrojenia.

Notowania głównych kontraktów w chwili obecnej. Źródło: xStation

Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation

DAX podczas czwartkowej sesji giełdowej przedłuża wzrosty i trwale wybija się powyżej wcześniej wspominanej przez nas bariery 24 780 punktów, która stanowiła główną barierę oporową w 2025 roku. Co więcej dotychczasowe bycze momentum, które zdołało wybić kontrakt powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (niebieska krzywa na wykresie) oraz 100-dniowej wykładniczej (fioletowa krzywa) stanowi z perspektywy technicznej wskazanie świadczące o krótkoterminowym trendzie wzrostowym panującym na instrumencie. Do momentu, aż DE40 utrzymuje się powyżej tych wspomnianych barier wsparć, dotychasowy trend ma szansę na przedłużenie. Źródło: xStation

Najważniejsze wiadomości ze spółek:

Podczas dzisiejszej sesji po raz kolejny w sposób szczególny wyróżniają się akcje spółek z sektora obronnego po tym, jak prezydent USA Donald Trump wezwał do zwiększenia amerykańskich wydatków na obronność. Leonardo (LDO.IT) wskoczyło na szczyt włoskiego indeksu Ftse Mib, zyskując prawie 3%.

Źródło: xStation

Vallourec (VK.FR) uruchomił program skupu własnych akcji o wartości 200 mln EUR, który potrwa do 30 czerwca 2026 r., by pokryć część warrantów subskrypcyjnych (BSA) i ograniczyć dilucję po ich realizacji, a w mniejszym stopniu obsłużyć plany motywacyjne dla pracowników. Firma planuje dodatkowo wypłacić nadzwyczajną dywidendę interim w III kw. 2026 r., obejmującą ok. 300 mln EUR ze sprzedaży BSA oraz nadwyżkę z 80-100% wygenerowanej w 2025 r. gotówki nierozdysponowanej w skupie akcji. Łączny zwrot dla akcjonariuszy ma osiągnąć co najmniej 500 mln EUR w 2026 r., przy czym coroczna dywidenda za 2025 r. nie będzie proponowana ze względu na tę wypłatę. Strategia mieści się w polityce kapitałowej spółki, zakładającej dźwignię finansową na poziomie +/- 0,5x net debt/EBITDA i płynność powyżej 1 mld EUR. Philippe Guillemot, prezes i CEO, podkreślił, że to krok w stronę bycia jedną z najbardziej przyjaznych akcjonariuszom firm w branży.

Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) ostrzegło o niższym niż oczekiwano zysku operacyjnym i EPS za rok fiskalny z powodu słabszych sprzedaży Primark i mieszanych wyników w dziale żywności. Akcje spółki spadły nawet o 12% do 9-miesięcznych minimów.

Żródło: xStation