Wykres dnia - JP225 na fali świetnych danych PKB 🇯🇵 📈 Japonia wraca do gry❓

Kontrakt na japoński indeks giełdowy Nikkei 225 (JP225) przedłuża wczorajsze odbicie o dodatkowe 0,9%, zbliżając się do byczego testu 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Optymizm w sesji azjatyckiej to nie tylko zasługa dużych oczekiwań wobec deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie po słowach Donalda Trumpa, ale również świetnych danych, które po raz pierwszy od dłuższego czasu dają nadzieję na odbicie gospodarcze w Japonii. JP225 znajduję się pod samą EMA30 oraz poziomem 38,2 zniesienia Fibo ostatniej fali spadkowej, przy neutralnym RSI, umożliwiającym dalesze wzroste. Optymizm bazujący na wywiadach Trumpa pozostaje kruchy, niemniej fundamenty Japonii wydają się mieć przed sobą perspektywy realnej poprawy. Źródło: xStation5 Co napędza dzisiaj JP225? Donald Trump zasugerował bliski koniec działań wojennych w Iranie, podkreślając, że progres USA jest znacznie dalej niż zakładał 4-5 tygodniowy plan. Globalne rynki wpadły momentalnie w euforię. Na fali świetnej sesji w Azji kontrakt US100 zyskuje ok. 0,9% a indeks strachu VIX załamuje się 4,3%. Na zielono również cała Europa (EU50: +0,8%).

Finalny odczyt japońskiego PKB za IV kwartał 2025 został wyraźnie zrewidowany w górę, wymazując z pamięci inwestorów pesymizm po poprzednim cofnięciu się PKB w reakcji na chaos polityki handlowej USA w 2025 oraz wciąż słabego konsumenta. Wzrost kwartał do kwartału podniesiono z rozczarowujących 0,1% do 0,3% (1,3% wzrost annualizowany).

Głównym motorem były wydatki kapitałowe firm (1,3% k/k vs 0,2% prognoza), które po okresie solidnych wyników, ustąpieniu niepewności i wciąż luźnej polityki monetarnej zdecydowały się przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na rozwój działalności.

Po raz pierwszy od ponad roku odnotowano również wzrost płac realnych (+1,4%), które przełożyły się wzrost konsumpcji wśród Japończyków (+0,3% k/k vs 0,1% prognoza). Sprzyjały również duże wydatki w okresie świątecznym i ogólny optymizm wokół proponowanych przez premier Takaichi rozwiązań mających za zadanie obniżenie kosztów życia (np. brak podatku VAT żywność czy mniejsze opłaty energetyczne).

