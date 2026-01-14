Skandynawia się zbroi? 📈Euforia na akcjach Saab

Akcje szwedzkiego producenta uzbrojenia Saab AB (SAABB.SE) notują wzrost i notowane są w pobliżu historycznego szczytu na poziomie ok. 700 SEK na akcję. Największym zmartwieniem optymistów powinna być obecnie wycena, która ostatnio bardzo mocno wzrosła przez co spółka wyceniana jest na poziomie najbardziej wzrostowych firm technologicznych. Saab ok. 40% przychodów generuje na szwedzkim rynku, a zapotrzebowanie na produkty spółki może skokowo rosnąć w regionie państw skandynawskich, wobec krótszych, bezpieczniejszych łańcuchów dostaw i rosnącego strategicznego zagrożenia zarówno ze strony Rosji, jak i niepewności związanej z użyciem amerykańskiego sprzętu wobec konfliktu interesów w Arktyce, z obecną administracją Donalda Trumpa.

Dodatkowo wciąż segment lotniczy spółki notuje presję na marże i odpowiada za ok. 1/4 biznesu Saab; samoloty firmy spotykają się z silną konkurencją zagraniczną i dość szeroką ofertą myśliwców 5 generacji oraz prawdopodobnym, powolnym przesunięciem dużych inwestycji w sektor dronowy. Akcje SAAB (interwał D1) Źródło: xStation5 Wycena SAAB bardzo mocno wzrosła, a zysk netto - choć jest wyraźnie wyższy (w Q1 i Q2 2025 wzrosł wynosił ok. 50% r/r, ale w Q3 wypłaszczyłsię) nie wzrósł adekwatnie do cen akcji. Oznacza to, że inwestorzy coraz agresywniej wyceniają przyszłą ekspansję firmy, ryzykując tym samym przesadzoną wycenę przedsiębiorstwa. Wskaźnik ceny do wartości księgowej wynosi już blisko 10, a ceny do sprzedaży - ponad 5. Widzimy, że ROIC wciąż przewyższa WACC, natomiast koszty firmy także wzrosły, wraz ze skokowym wzrostem zatrudnienia; wzrosło też zadłużenie. Największym ryzykiem dla akcji SAAB jest oczywiście potencjalny rozejm i pokój w Ukrainie, który ograniczyłby perspektywy długoterminowego wzrostu branży zbrojeniowej i ostudził napływy kapitału na ten rynek - nawet jeśli fundamentalnie inwestycje w obronność utrzymają się. Co istotne, marża netto spada od Q1 2025 i nie jest istotnie wyższa od historycznej średniej. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

