Skok zmienności w drugiej części dnia 💡

🚨NATGAS pogłębia straty do 5%, US100 odwraca wczesne zyski

Druga część sesji na rynkach przynosi skok zmienności na wielu instrumentach. Kontrakty oparte o gaz ziemny przedłużają wczesne spadki do 5%, natomiast indeksy z Wall Street odwracają dużą część euforycznych wzrostów z otwarcia sesji. Rynek z niepewnością czeka na raport CPI, który zadecydować może, czy amerykańska Rezerwa Federalna zdecyduje się na szybkie cięcia stóp procentowych w tym roku, czy jednak jej retoryka będzie skłaniać się bardziej w kierunku powolnych cięć ze szczególną analizą ścieżki inflacji.

Od ostatniego tygodnia implikowana ścieżka stóp procentowych w USA uległa sporym zmianom. Mianowicie w przeciągu 6 miesięcy wymazano całkowicie jedną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych, co również niemal wykluczyło szansę na 50 punktową obniżkę we wrześniu. Źródło: Bloomberg Financial LP

Ceny gazu poddane są dzisiaj w dużej mierze presji spadkowej wywołanej przez powstający Tropikalny Cyklon Six w Zatoce Meksykańskiej, który ma dotknąć tereny Luizjany późnym popołudniem w środę. Pojawienie się cyklonu w dowolnym miejscu w Luizjanie zakłóciłby załadunek tankowców LNG, bliżej terminali Cameron, Calcasieu Pass lub Sabine Pass. Według analityków Energy Aspects gaz zasilający LNG będzie kluczowym filarem strukturalnego popytu na gaz tej jesieni, ponieważ zapotrzebowanie na chłodzenie w USA spada. „Sabine Pass i Cameron to dwa największe terminale eksportowe w USA, a nawet krótkie zamknięcie operacji w którymkolwiek z nich spowodowałoby zwiększenie zapasów w i tak już zatłoczonej sytuacji magazynowej w południowo-środkowej części kraju” - dodali analitycy.

Negatywny sentyment z poprzedniego tygodnia wokół spółek technologicznych znów zaczyna ciążyć na notowaniach indeksu Nasdaq 100. Po mocniejszym odbiciu na początku sesji, notowania indeksy zaczynają się cofać, pozostając w ograniczeniach spadkowego trendu.

US100 redukuje wczesne wzrosty i notowany jest w bliskiej odległości do kluczowej strefy wsparcia wyznaczonej przez 200- dniową EMA (złota krzywa na wykresie). Źródło: xStation

NATGAS przedłuża spadki do ponad 5%.Źródło: xStation