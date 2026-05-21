Walmart spada mimo dobrych wyników

Akcje Walmartu spadają dziś o ponad 7%, choć sama publikacja wyników na pierwszy rzut oka wyglądała solidnie. Walmart nie jest zwykłą spółką detaliczną.

Kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje blisko granicy biliona dolarów. Skala biznesu sprawia, że wyniki Walmartu są traktowane jako jeden z najważniejszych barometrów kondycji amerykańskiego konsumenta, zwłaszcza w segmencie zakupów pierwszej potrzeby.

Podstawowe wskaźniki

Spółka pokazała 177,8 mld dolarów przychodów za pierwszy kwartał, powyżej konsensusu 174,83 mld dolarów.

Zysk skorygowany na akcję wyniósł 0,66 dolara, zgodnie z oczekiwaniami rynku.

Sprzedaż e-commerce wzrosła globalnie o 26%, a biznes reklamowy o 37%.

Rynek negatywnie odebrał przede wszystkim prognozy.

Walmart oczekuje w drugim kwartale skorygowanego EPS na poziomie 0,72–0,74 dolara, podczas gdy konsensus zakładał 0,75 dolara.

Spółka utrzymała też całoroczną prognozę EPS na poziomie 2,75–2,85 dolara, której środek jest poniżej oczekiwań analityków na poziomie 2,92 dolara.

Sygnał z raportu jest więc mieszany.

Z jednej strony konsument wciąż kupuje: sprzedaż LFL Walmart wzrosła o 4,1%, a liczba transakcji o 3,0%.

Z drugiej strony spółka sama pokazuje, że presja kosztowa pozostaje realna. Wzrost zysku operacyjnego został obniżony o 250 punktów bazowych przez wyższe koszty paliwa w dystrybucji i realizacji zamówień.

To oznacza, że nawet największy detalista świata, korzystający z gigantycznej skali oraz przesunięcia klientów w stronę tańszych zakupów, nie jest odporny na inflację kosztową.

Walmart nadal na konferencji wynikowej wciąż odpornego konsumenta, ale nie pokazuje już odporności zysków, a im dalej w przyszłość wybiegają te prognozy - tym mniej pewne stają się perspektywy rentowności.

WMT.US (D1)

Spadki po wynikach wymazały niemal cały (ok. 15%) wzrost z tego roku, cofając się w okolice lokalnego minimum z marca. Spadki zatrzymały się na poziomie FIBO 78,6 gdzie jednocześnie przebiega górne ograniczenie poprzedniego kanału wzrostowego co może stanowić o dużej sile tej strefy oporu. Biorąc pod uwagę wciąż silnie wzrostową dynamikę EMA, scenariuszem docelowym może być przejście w konsolidacje między poziomami 120-130$. Źródło: xStaton5