Snap traci 21% i schodzi na wielomiesięczne minima 📉

Akcje Snap Inc. (SNAP.US) gwa艂townie spad艂y o oko艂o 21%, co jest reakcj膮 rynku na s艂abe wyniki kwartalne sp贸艂ki oraz problemy techniczne z platform膮 reklamow膮, kt贸re wp艂yn臋艂y na spowolnienie wzrostu przychod贸w reklamowych. W sprawozdaniu Snap poda艂, 偶e przychody wzros艂y jedynie o 8,7% rok do roku, co jest znacznie s艂absze od poprzednich kwarta艂贸w z dwucyfrowym wzrostem przychod贸w. Problemy techniczne sprawi艂y, 偶e reklamy by艂y wy艣wietlane po obni偶onych cenach, co znacznie zmniejszy艂o efektywno艣膰 platformy i zniech臋ci艂o reklamodawc贸w. W efekcie cz臋艣膰 klient贸w przenosi swoje bud偶ety reklamowe do konkurencyjnych serwis贸w takich jak Meta czy Reddit, kt贸re oferuj膮 lepszy zwrot z inwestycji marketingowych.

Dodatkowo w kontek艣cie strategicznym Snap musi si臋 mierzy膰 z rosn膮c膮 konkurencj膮 zwi膮zan膮 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez innych graczy na rynku medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Spadek akcji jest znacz膮cy, poniewa偶 inwestorzy przekalkulowuj膮 ryzyka zwi膮zane z utrzymaniem tempa wzrostu po kilku kwarta艂ach solidnych wynik贸w. Snap ma obecnie wyzwania nie tylko technologiczne, ale i rynkowe, kt贸re mog膮 ograniczy膰 jego kr贸tkoterminow膮 rentowno艣膰. Firma ju偶 wcze艣niej zaliczy艂a okresy strat i sygnalizowa艂a mo偶liwo艣膰 braku trwa艂ej rentowno艣ci, co dodatkowo wzmacnia dzi艣 niepewno艣膰 inwestor贸w.

Wyniki za Q2 sp贸艂ki:

Przychody ca艂kowite: 1,35 mld USD, wzrost o 9% rok do roku, zgodne z prognoz膮 na poziomie 1,35 mld USD.

Przychody z reklam: 1,17 mld USD, wzrost o 4% rok do roku (prognoza nie by艂a dok艂adnie podana).

Inne przychody (g艂贸wnie z subskrypcji Snapchat Plus): 171 mln USD, wzrost o 64% rok do roku.

Zysk na akcj臋 (EPS): -0,16 USD, nieznacznie poni偶ej prognozy -0,15 USD (mniej o 6,67%).

Skorygowany EBITDA: 41 mln USD, poni偶ej 55 mln USD z roku poprzedniego oraz prognoz oko艂o 53 mln USD.

Strata netto: 263 mln USD, nieco wi臋ksza ni偶 strata 249 mln USD rok wcze艣niej.

Miesi臋czna liczba aktywnych u偶ytkownik贸w: 932 mln, wzrost o 7% rok do roku.

Dzienne liczba aktywnych u偶ytkownik贸w: 469 mln, wzrost o 9% rok do roku.

Przep艂ywy pieni臋偶ne z dzia艂alno艣ci operacyjnej: 88 mln USD (w por贸wnaniu do -21 mln USD rok wcze艣niej).

Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne: 24 mln USD (poprzednio -73 mln USD rok do roku).

殴r贸d艂o: xStation聽