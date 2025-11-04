Solidne wyniki AMD z mocnymi wytycznymi na przyszłość

Konwersja i Zaangażowanie: Duże inwestycje w R&D oraz twarde zamówienia od OpenAI i Oracle przesuwają nacisk ze strategicznego ryzyka na operacyjną realizację długoterminowego pipeline'u przychodów.

Rekordowe Przychody i Przyspieszenie: AMD osiągnęło rekordowe 9,25 mld USD w Q3 i prognozuje 25% wzrostu r/r w Q4 , co potwierdza przełamanie plateau wzrostu.

AMD wyraźnie potwierdza: przyszłość AI należy do tych podmiotów, które mogą i będą dostarczać, a nie tylko obiecywać. AMD podobnie jak Nvidia jest spółką, która dostarcza namacalny produkt, czy coś, bez czego nie mielibyśmy rewolucji AI, przynajmniej w takim tempie, w jakim ją obecnie obserwujemy. Z rekordowymi przychodami rzędu $9,25 miliarda i pewnym wzrostem na wszystkich frontach — od data center po gaming — spółka pokazuje, że konkurencja z NVIDIA to nie fikcja, ale rzeczywistość rynkowa. Podczas gdy SMCI rozczarowuje przesunięciami popytu, przychody AMD przyspieszą na rosnących zamówieniach od OpenAI, Oracle i rządu USA. Wall Street mówi wyraźnie: nie wszystkie chipy AI są równe. Choć spółka prezentuje solidne wyniki, obserwujemy spadki w notowaniach posesyjnych, co można wiązać jednak z ogólnym słabym nastawieniem na Wall Street. AMD nie traci jednak aż tyle, ile SMCI czy Arista Networks, inni ważni gracze w rozgrywkach AI.

Wyniki finansowe kwartału:

Przychody: $9,25 mld vs. oczekiwane $8,74 mld — wzrost o 5,8% powyżej konsensusu (historyczny rekord)



Zysk na akcję (Adjusted): $1,20 vs. oczekiwane $1,17 — wzrost o 2,6% powyżej oczekiwań



Dochód operacyjny (Adjusted): $2,24 mld vs. oczekiwane $2,15 mld — przychody wyższe o 4,2%



Marża brutto (Adjusted): 54% vs. oczekiwane 54,5% (minimalne rozczarowanie)



Wydatki R&D: $2,14 mld vs. oczekiwane $1,96 mld — wzrost inwestycji o 9,2%



Q4 2025 guidance: $9,3–$9,9 mld (mid-point $9,6 mld) vs. oczekiwane $9,21 mld — wzrost sekwencyjny +4%, oraz +25% r/r



Przychody rok/rok: wzrost o 36% vs. $6,82 mld w Q3 2024

Szerszy komentarz do wyników

AMD kończy trzeci kwartał 2025 roku w wyraźnie lepszej kondycji, niż obstawiał rynek. Przychody $9,25 miliarda stanowią nowy rekord w historii spółki, co daje pewność inwestorom, że wzrost popytu w segmencie data center i AI nie jest jedynie krótkoterminowym efektem, ale symptomem strukturalnego przesunięcia w branży. Przychód wzrósł o 36% rok do roku. Choć nie jest to liczba, która robi na Nvidii znaczenie, ale w przypadku AMD jest to powód do mocnego zadowolenia.

Zysk na akcję na poziomie $1,20 nieznacznie przebił oczekiwania, ale rzeczywista historia kryje się w strukturze marż i ekspozycji geograficznej. AMD usunęło z wyników przychody z chipu MI308 dla Chin, czyli segment, który mogłyby dosypać dodatkowe miliardy dolarów przychodu, gdyby pozwoliła na to geopolityka. To oznacza, że rzeczywisty potencjał produkcyjny spółki jest wyższy niż zasygnalizowane liczby. Jeśli ostatecznie dojdzie do złagodzenia napięcia między USA oraz Chinami, a te zaczną kupować amerykańskie chipy szerokim strumieniem, powinno się to również odbić wyraźnie w cenach akcji.

Segment Data Center odnotował przychody w wysokości 4,3 miliarda dolarów, rosnąc o 22% rok do roku. Wzrost ten jest solidny, choć niższy niż oczekiwano, co może stanowić argument dla marudzących inwestorów twierdzących, że dynamika wzrostu w AI zwalnia.

Jednakże segmenty Client i Gaming przyniosły łącznie 4 miliardy dolarów, rosnąc o 73% rok do roku:

Ryzen (segment Client) osiągnął rekordowe przychody ( 2,8 mld USD, +46% r/r ).

Gaming przyspieszył do imponującego +181% r/r , napędzany popytem na karty graficzne i niestandardowe rozwiązania konsolowe ( semi-custom ).

Ten rozkład przychodów pokazuje, że AMD nie jest już firmą uzależnioną wyłącznie od Data Center – portfolio jest wyraźnie zdywersyfikowane, co może stanowić ważne wsparcie w przypadku zadyszki w dziedzinie centrów danych.

Perspektywa na przyszłość przynosi jeszcze bardziej interesującą narrację.

Wytyczne na Q4 wskazują na przychody 9,3–9,9 miliarda dolarów (punkt środkowy: 9,6 mld USD), co przebija konsensus Wall Street na poziomie 9,21 mld USD. Wzrost sekwencyjny wyniesie zaledwie 4% (względem Q3), ale wzrost rok do roku na poziomie 25% w Q4 byłby ostatecznym dowodem, że spółka przełamała płaskowyż wzrostu i ponownie przyspiesza. Taka narracja sprzyjałaby wzrostowi wyceny.

Kluczowym parametrem są inwestycje w R&D – 2,14 miliarda dolarów, znacznie powyżej oczekiwanych 1,96 mld USD. To jest sygnał zamiaru. AMD agresywnie inwestuje w następną generację chipów, w tym MI450 GPU.

OpenAI zamówiło te procesory o łącznej mocy obliczeniowej 6 gigawatów.

Oracle zobowiązało się do zakupu 50 000 chipów MI450, począwszy od Q3 2026 r.

Te umowy to nie są hipotetyczne warianty przychodów – są to zamówienia realizacyjne, które będą raportowane w ciągu następnych 4–6 kwartałów.

Marża brutto (54% skorygowana) pozostaje stabilna rok do roku, co oznacza brak presji cenowej obserwowanej u producentów chipów pamięci. To wskazuje, że chipy AMD są wybierane ze względu na wydajność i funkcjonalność, a nie cenę – charakterystyka premium holdingu.

Gigantyczne strategiczne partnerstwa ogłoszone w ostatnich tygodniach – OpenAI, Oracle, U.S. Department of Energy (superkomputery Lux i Discovery), IBM, Cisco/G42 – stanowią pipeline przychodów na lata. AMD przechodzi fazę szacunku i wchodzi w fazę realizacji zamówień. To zmienia profil ryzyka ze strategicznego (zdobycie biznesu) na operacyjny (realizacja dostaw bez opóźnień).

Rynek odpowiedział ostrożnie – akcje straciły w pierwszym momencie zaledwie 2% w notowaniach posesyjnych, co później ograniczone zostało zaledwie do 0,6%. To zupełnie inny odbiór niż 8-procentowy spadek SMCI czy 10% ze strony Aristy. Wall Street jasno odróżnia spółkę z potwierdzoną konwersją sprzedaży (AMD) od producenta zmagającego się z przesunięciami dostaw (SMCI). AMD to nie już historia samego wzrostu – to historia konwersji marż i penetracji rynku NVIDIA.



Michał Stajniak, CFA

XTB