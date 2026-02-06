Komentarz giełdowy: Chwilowa niepewność czy zmiana paradygmatu?

Rynek wydaje się łapać oddech na koniec trudnego i intensywnego tygodnia. W ostatnim dołku trwającej korekty Nasdaq 100 oddalił się od szczytu o ok. 8%. Ten oddech jest idealnym momentem, by spojrzeć z daleka na rynek i przeanalizować sytuację.

Inwestorzy wyraźnie komunikują swoje oczekiwania wobec spółek, jednak istotna część z nich wydaje się zajadle ignorować komunikaty z rynku. Rynek wszedł w fazę „Show me the Money” już podczas poprzedniego sezonu wyników.

Liderzy branży nie wyciągnęli jednak żadnych wniosków. Alphabet i Amazon opublikowały rekordowe wydatki CAPEX, znacznie przekraczające oczekiwania i niemożliwe do usprawiedliwienia w rozsądny sposób. Oracle poszło jeszcze dalej, inwestując kwoty, które zagrażają stabilności operacyjnej spółki, już dziś jest ona zakładnikiem wyników OpenAI. Microsoft nierozerwalnie powiązał swoją wycenę z kondycją rynku i segmentu, którego ewidentnie nie rozumie.

Odmienną filozofię przyjęły Meta i Palantir. Obie spółki pozostają skupione na produktach i klientach, a nie na sentymencie i obietnicach. Mimo świetnych wyników skala przecen i ucieczki od ryzyka w ostatnich dniach była tak duża, że nawet te spółki wymazały część lub całość wzrostów.

Potencjalnie największe ryzyka pozostają jednak ukryte lub ignorowane. Dane z rynku pracy w USA stają się coraz gorsze i coraz mniej spójne, a w narrację o rekordowo niskim bezrobociu coraz trudniej wierzyć. Zwolnienia rosną, zatrudnienie maleje, a dane prywatne coraz bardziej różnią się od danych oficjalnych. Ktoś musi się mylić albo kłamać. Jeszcze kilka tygodni temu tego typu dane wywołałyby euforię na fali oczekiwań szybkich obniżek stóp procentowych. Dziś nie widać tej reakcji, czyżby rynek przypomniał sobie, że ludzie potrzebują pracy, by móc kupować produkty spółek?

Niewiadomą pozostaje rynek „private credit” oraz „private equity”. Duże ryzyko efektu domina stanowią też amerykańskie banki regionalne. Duże kwoty kapitału pozostają zamrożone, a niezrealizowane straty banków wciąż biją kolejne historyczne maksima. Ostatnie przeceny na rynku metali szlachetnych pokazały dobitnie, że nawet aktywa uważane za bezpieczne już takie nie są. Upadek kilku mniejszych banków nie doprowadzi do kryzysu finansowego, ale może doprowadzić do wstrząsów na i tak już nerwowym parkiecie.

Nie bez znaczenia pozostaje też rola Iranu. Widmo konfliktu unosi się nad cieśniną Ormuz, jedną z najbardziej newralgicznych arterii światowego handlu. Iran to beczka prochu, a różnice między reżimem ajatollahów a USA są tak strukturalne i fundamentalne, że wszelkie negocjacje, które nie zakładają użycia siły, są bezproduktywne. Interwencja USA w regionie jest kwestią czasu; pozostaje jedynie pytanie, czy USA uda się wykorzystać swoją przewagę, by ograniczyć wpływ konfliktu na rynek.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych, XTB