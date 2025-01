Spadki na amerykańskich akcjach spychają rentowności obligacji do tegorocznych dołków 📉

Szeroka wyprzedaż na amerykańskiej giełdzie w handlu przed otwarciem spowodowały drastyczny spadek rentowności amerykańskich obligacji wybijając ceny papierów dłużnych do najwyższego poziomu od początku 2025 r.

Rentowności 10-letnich obligacji spadły do 4,504%, tym samym zbliżając się do psychologicznej bariery 4,5%, która stanowiła dotąd wsparcie dla traderów inwestujących na rynku papierów dłużnych. W przypadku obligacji 2-letnich rentowności spadły do 4,17%, tym samym zmniejszając spread 10y-2y do 0,335% (różnica między rentownościami obligacji 10-letnich a 2-letnich była najwyższa na początku stycznia, kiedy to przebiła poziom 0,4%).

Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich (biała linia), 2-letnich (niebieska linia) i różnica między rentownościami 10-latek i 2-latek (czerwona linia). Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Widzimy także przesunięcie się krzywej rentowności w stosunku do początku stycznia, kiedy to nastąpiło odwrócenie krzywej po wzroście obaw rynku w stosunku do dalszego kierunku polityki Fedu. Brak zmian w kształcie krzywej wskazuje na źródło dzisiejszych spadków rentowności nie w zmianie nastawienia inwestorów do polityku Fedu, a raczej źródła należy szukać w zwiększeniu strategii risk-off, po mocnych wyprzedażach na rynku amerykańskich akcji.

Porównanie krzywych rentowności z 27.01 (zielona linia) i z 2.01 (żółta linia). Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Tak mocny ruch na obligacjach wsparty obawami inwestorów może okazać się przedwczesny, biorąc pod uwagę środowe spotkanie Fedu i decyzję w sprawie stóp. Kluczem do utrzymania tego ruchu będzie przede wszystkim wydźwięk samej decyzji, bowiem na razie rynki wyceniają, że stopy procentowe pozostaną bez zmian i obniżka stóp procentowych w takim otoczeniu jest bardzo mało prawdopodobna. W szczególności inwestorzy będą przyglądać się wyjaśnieniom Fedu wobec pierwszego tygodnia prowadzonej przez Trumpa polityki, a także zapowiedzi prezydenta o zwiększeniu nacisku na obniżkę stóp procentowych.

Stąd na razie spadek rentowności obligacji zmniejsza przestrzeń do wzrostów cen papierów dłużnych w przypadku bardziej gołębiego wydźwięku decyzji Fed, a raczej inwestorzy powinni liczyć na umocnienie się tego ruchu przy takim scenariuszu niż na drastyczną kontynuację.

Kontrakt na amerykańskie obligacje zbliżył się do kluczowego oporu na poziomie 109. Jednocześnie notowania kontraktu zatrzymały się w okolicy 50-sesyjnej średniej kroczącej (EMA50, jasnoniebieska linia na wykresie). Źródło: xStation