Spięcie Trump-Cook. Najnowsze komentarze 💡

Prezydent Donald Trump ogłosił, że skorzystał ze swojego prawa i odwołał członkinię Rady Gubernatorów Fed, Lisę Cook, twierdząc, że istniały ku temu podstawy. Biały Dom wskazał, że Cook została „wiarygodnie oskarżona o kłamstwo”, a jej usunięcie ma poprawić odpowiedzialność Fed. Lisa Cook zaskarżyła decyzję w sądzie i domaga się tymczasowego nakazu wstrzymania działań związanych z jej odwołaniem, uznając ruch Trumpa za nielegalny. Jednocześnie kandydat Trumpa, ekonomista Stephen Miran, jest na dobrej drodze do potwierdzenia nominacji przed wrześniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej. Senacka Komisja Bankowa ma przeprowadzić przesłuchanie w tej sprawie w przyszłym tygodniu. Para EURUSD odzyskuje dzisiaj grunt pod nogami; notowania rosną o 0,36% i wybijają parę powyżej dołków z ostatnich 2 tygodni. TNOTE jednak nie reaguje przesadnie na powyższe komentarze, wydaje się więc, że inwestorzy z przymrużeniem oka patrzą na medialne doniesienia w kwestii tego sporu (przynajmniej na ten moment). Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation

