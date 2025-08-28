Komentarz giełdowy: Koniec trendu wzrostowego na WIG20?

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie była kolejnym dniem pod dominacją negatywnego sentymentu. WIG20 pogłębił spadki i obecnie znajduje się już ponad 6,5% poniżej tegorocznych szczytów, osiągając najniższy poziom od dwóch miesięcy. Inwestorzy wciąż obawiają się globalnych napięć geopolitycznych oraz sygnałów hamowania koniunktury na głównych rynkach. Pod presją znalazł się cały segment blue chipów, a próby odreagowania szybko gasły w otoczeniu przewagi podaży. Dynamika obrotów wskazuje na rosnącą nerwowość, a technicznie indeks zbliża się do ważnych stref wsparcia, które mogą zostać przetestowane jeszcze przed końcem tygodnia.

Po zamknięciu sesji rynek poznał wyniki kwartalne CD Projekt, które okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków. Spółka wypracowała w II kw. 2025 r. 69 mln zł zysku netto wobec konsensusu na poziomie 66 mln zł. EBITDA sięgnęła 89 mln zł, przekraczając prognozy (73 mln zł), zaś przychody wyniosły 216,7 mln zł wobec oczekiwanych 205 mln zł. Wyniki te mogą poprawić nastroje wokół spółki w krótkim terminie, tym bardziej że rynek od dłuższego czasu był sceptycznie nastawiony do perspektyw generowania gotówki. Mocniejszy kwartał wskazuje na solidną monetyzację dotychczasowego portfolio gier oraz sprawną redukcję kosztów, co może ustabilizować kurs w otoczeniu mocnej presji sprzedażowej na szerokim rynku.

Drugim kluczowym tematem dnia jest przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2026 r. Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że przewiduje on wzrost PKB na poziomie 3,5% przy inflacji 3%, a deficyt ma sięgnąć 271,7 mld zł, czyli 6,5% PKB. Dochody budżetowe zaplanowano na 647 mld zł, a wydatki na 918,9 mld zł, z mocnym akcentem na obronność – rekordowe 200 mld zł, co stanowi ponad 4,8% PKB. Znacząco rosną również nakłady na zdrowie (248 mld zł) oraz inwestycje infrastrukturalne, w tym CPK i pierwszą elektrownię jądrową. Budżet nie przewiduje zwiększenia kwoty wolnej od podatku, mimo wcześniejszych zapowiedzi politycznych, a przy tak wysokich potrzebach pożyczkowych znaczenie długu publicznego będzie rosło. Dla rynku kapitałowego oznacza to kontynuację dużej podaży obligacji oraz utrzymanie wysokiej konkurencji długu z aktywami ryzykownymi, co może dodatkowo ciążyć wycenom akcji w kolejnych miesiącach.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB