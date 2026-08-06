Spółka tygodnia: Arista Networks, technologia drugiego planu z wynikami pierwszej ligi

Im większe stają się centra danych, tym mniej liczy się pojedynczy procesor, a coraz większego znaczenia nabiera sieć, która łączy tysiące układów obliczeniowych w jeden sprawnie działający system. Bez niej nawet najwydajniejszy sprzęt nie wykorzysta swojego potencjału.

Na tym od blisko dwóch dekad buduje swoją pozycję Arista Networks. Spółka nie konkuruje z producentami procesorów ani nie rozwija własnych modeli sztucznej inteligencji. Dostarcza rozwiązania, które odpowiadają za komunikację wewnątrz największych centrów danych. Z jej technologii korzystają między innymi Microsoft, Meta czy Oracle, a więc firmy, które należą dziś do największych inwestorów w rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji.

W ostatnich latach znaczenie infrastruktury sieciowej wyraźnie wzrosło. Powód jest prosty. Każda kolejna generacja modeli wykorzystuje więcej danych, wymaga większej mocy obliczeniowej i angażuje coraz większą liczbę procesorów pracujących jednocześnie. To sprawia, że sprawna wymiana informacji pomiędzy nimi staje się równie ważna jak sama wydajność układów obliczeniowych.

Opublikowane właśnie wyniki za drugi kwartał 2026 roku pokazują, że Arista nadal skutecznie wykorzystuje ten trend. Spółka utrzymuje wysokie tempo wzrostu, poprawia skalę działalności i pozostaje jednym z największych beneficjentów rekordowych inwestycji w centra danych. Pytanie brzmi już nie tyle, czy korzysta na rozwoju sztucznej inteligencji, ale czy obecna wycena wciąż pozostawia miejsce na dalszy wzrost.

Rozdział 1. Największym wyzwaniem centrów danych nie jest już tylko moc obliczeniowa

Przez wiele lat rozwój centrów danych był stosunkowo prosty do opisania. Najważniejszym elementem były procesory. Im większa była ich wydajność, tym większe możliwości oferowała cała infrastruktura.

Dziś ten model przestaje wystarczać.

Najbardziej wymagające zadania obliczeniowe coraz częściej wymagają współpracy tysięcy układów pracujących jednocześnie. Centrum danych nie jest już zbiorem niezależnych serwerów, lecz ogromnym systemem, w którym poszczególne elementy muszą stale wymieniać między sobą informacje.

W takim środowisku sama moc obliczeniowa przestaje być jedynym ograniczeniem. Równie ważne staje się to, jak szybko i sprawnie poszczególne układy mogą się ze sobą komunikować.

To właśnie zwiększa znaczenie infrastruktury sieciowej. Jeszcze kilka lat temu sieć była często traktowana jako element pomocniczy, odpowiedzialny głównie za przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami. Dziś w największych centrach danych staje się jednym z kluczowych elementów całej architektury.

Powód jest prosty. Jeżeli tysiące procesorów mają wspólnie realizować jedno zadanie, nawet niewielkie opóźnienia w komunikacji mogą ograniczać wydajność całego systemu.

Ta zmiana ma ogromne znaczenie dla dostawców infrastruktury. Rynek nie skupia się wyłącznie na tym, kto produkuje najbardziej zaawansowane procesory. Coraz większą rolę odgrywają firmy odpowiedzialne za połączenie tych elementów w jeden sprawnie działający system.

Na tej zmianie korzysta Arista Networks.

Spółka działa w obszarze, który przez lata pozostawał w cieniu największych firm technologicznych, ale wraz ze wzrostem skali centrów danych stał się jednym z najważniejszych elementów całego ekosystemu.

Nie chodzi już tylko o większą liczbę procesorów. Chodzi o stworzenie infrastruktury, która pozwoli tym procesorom działać razem.

Rozdział 2. Arista Networks: firma stojąca za komunikacją największych centrów danych

Arista Networks nie jest firmą, która przyciąga uwagę przeciętnego użytkownika technologii. Nie produkuje procesorów, nie tworzy popularnych aplikacji i nie oferuje usług widocznych na ekranie komputera.

Jej działalność znajduje się w tle.

Spółka dostarcza przełączniki sieciowe oraz oprogramowanie wykorzystywane w największych centrach danych na świecie. Jej rozwiązania odpowiadają za sprawną komunikację pomiędzy serwerami, procesorami i pozostałymi elementami infrastruktury.

To właśnie ta niewidoczna warstwa technologii stała się jednym z najważniejszych obszarów inwestycji największych firm technologicznych.

Arista zbudowała swoją pozycję przede wszystkim dzięki koncentracji na najbardziej wymagających klientach. Wśród odbiorców jej rozwiązań znajdują się między innymi Microsoft, Meta oraz Oracle, czyli firmy zarządzające jednymi z największych środowisk obliczeniowych na świecie.

Kluczowym elementem przewagi spółki jest nie tylko sam sprzęt, ale również własne oprogramowanie zarządzające siecią. System EOS pozwala klientom efektywnie kontrolować rozbudowane infrastruktury oraz automatyzować ich obsługę.

To podejście odróżnia Aristę od tradycyjnych producentów sprzętu sieciowego. Spółka nie konkuruje wyłącznie ceną urządzeń, lecz oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb firm, dla których niezawodność i możliwość skalowania infrastruktury mają fundamentalne znaczenie.

W przypadku największych centrów danych zmiana dostawcy nie jest prostą decyzją. Modernizacja sieci wymaga czasu, testów i dostosowania istniejących systemów. Dlatego firmy, które zdobędą zaufanie największych operatorów, mogą budować długoterminową przewagę.

Historia Aristy pokazuje, że największe możliwości inwestycyjne nie zawsze znajdują się w najbardziej widocznych miejscach rynku. Czasami największym beneficjentem zmian technologicznych jest firma dostarczająca element, bez którego cały system nie może działać.

W przypadku Aristy takim elementem jest komunikacja pomiędzy urządzeniami, która wraz z rozwojem centrów danych staje się coraz ważniejsza.

Rozdział 3. Rozwój sztucznej inteligencji zmienił znaczenie infrastruktury sieciowej

Jeszcze kilka lat temu rozwój centrów danych kojarzył się przede wszystkim ze zwiększaniem mocy obliczeniowej. Firmy inwestowały w coraz wydajniejsze procesory i większą liczbę serwerów, ponieważ to właśnie one decydowały o możliwościach całej infrastruktury.

Dziś sytuacja zaczyna wyglądać inaczej.

Najbardziej wymagające zadania obliczeniowe nie są już wykonywane przez pojedyncze układy, lecz przez tysiące procesorów współpracujących jednocześnie. W takim środowisku równie ważne jak sama moc obliczeniowa staje się to, jak szybko poszczególne elementy mogą wymieniać między sobą informacje.

To właśnie dlatego infrastruktura sieciowa zyskała większe znaczenie.

Nowoczesne centra danych przypominają dziś jeden ogromny system, w którym wiele urządzeń musi działać razem. Jeżeli komunikacja pomiędzy nimi jest niewystarczająco szybka, nawet najbardziej zaawansowany sprzęt nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości.

Ta zmiana działa na korzyść Arista Networks.

Spółka dostarcza rozwiązania odpowiedzialne za komunikację wewnątrz największych centrów danych. Nie zależy od jednego producenta procesorów ani konkretnej technologii obliczeniowej. Jej produkty są potrzebne niezależnie od tego, które firmy będą dominować w kolejnych generacjach infrastruktury.

Właśnie to jest najważniejszym elementem historii Aristy.

Rozwój sztucznej inteligencji oznacza nie tylko większe zapotrzebowanie na procesory i serwery. Oznacza również konieczność budowy coraz bardziej zaawansowanych sieci, które pozwolą tym urządzeniom działać jako jeden spójny system.

Najwięksi operatorzy centrów danych, tacy jak Microsoft, Meta czy Oracle, zwiększają dziś skalę swoich inwestycji. Każda nowa infrastruktura wymaga nie tylko większej liczby urządzeń obliczeniowych, ale również rozwiązań umożliwiających ich sprawną komunikację.

Dlatego Arista znalazła się w jednym z najważniejszych miejsc całego ekosystemu technologicznego.

Spółka nie sprzedaje produktu, który przyciąga uwagę użytkowników końcowych. Jej wartość wynika z tego, że rozwiązuje problem, który staje się coraz ważniejszy wraz ze wzrostem skali centrów danych.

Rozdział 4.Wyniki finansowe pokazują siłę popytu na infrastrukturę AI

Arista Networks po raz kolejny dostarczyła wyniki wyraźnie przekraczające oczekiwania rynku. Spółka korzysta na bardzo silnym cyklu inwestycyjnym w centra danych, gdzie rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją wymusza budowę coraz bardziej zaawansowanej infrastruktury sieciowej.

Najważniejsze dane za drugi kwartał 2026 roku:

Przychody wyniosły około 3,04 mld USD, co oznacza wzrost o 38% rok do roku

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,02 USD wobec oczekiwanych około 0,89 USD

Marża operacyjna non GAAP wzrosła do 49,9%, pokazując wysoką rentowność modelu biznesowego

Spółka wygenerowała bardzo mocny przepływ gotówki, utrzymując wysoką jakość wzrostu

Prognoza na trzeci kwartał została podniesiona, a przychody mają wynieść około 3,3 mld USD

Zarząd podniósł również całoroczne oczekiwania dotyczące dynamiki przychodów, wskazując na jeszcze większą skalę popytu niż wcześniej zakładano

Rezultaty pokazują, że obecny wzrost Aristy nie jest wyłącznie efektem krótkoterminowego entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji. Spółka realnie korzysta z przebudowy infrastruktury największych dostawców chmurowych, którzy zwiększają wydatki na centra danych i rozbudowę sieci potrzebnych do obsługi coraz większych obciążeń obliczeniowych.

Szczególnie istotna okazała się poprawa prognoz na kolejne kwartały. Rynek obawiał się, że po bardzo mocnym okresie wzrostu tempo ekspansji może zacząć spowalniać, jednak Arista pokazała, że popyt pozostaje wyjątkowo silny. Podniesiona prognoza sugeruje, że inwestycje największych klientów, takich jak Microsoft czy Meta, nadal będą wspierać wyniki spółki.

Dla inwestorów najważniejszy wniosek jest taki, że Arista pozostaje jednym z głównych beneficjentów boomu infrastrukturalnego wokół sztucznej inteligencji. Jednocześnie wraz ze wzrostem oczekiwań rośnie poprzeczka dla kolejnych raportów. Spółka musi nie tylko utrzymać wysokie tempo wzrostu, ale również udowodnić, że obecna skala inwestycji w AI przełoży się na wieloletni cykl popytowy.

Rozdział 5.Analiza finansowa: biznes o wyjątkowej jakości

Arista Networks wyróżnia się na tle większości firm technologicznych nie tylko tempem wzrostu, ale przede wszystkim jakością generowanych wyników. Spółka przez lata zbudowała model biznesowy, który łączy skalowalny wzrost przychodów z rentownością charakterystyczną bardziej dla firm technologicznych posiadających silną przewagę konkurencyjną niż dla klasycznych producentów sprzętu sieciowego.

Podstawą sukcesu Aristy jest połączenie specjalistycznej infrastruktury sieciowej, własnego oprogramowania oraz silnej pozycji wśród największych operatorów chmurowych. Firma nie konkuruje wyłącznie ceną urządzeń, lecz dostarcza rozwiązania krytyczne dla funkcjonowania nowoczesnych centrów danych. Dzięki temu od lat utrzymuje wysoką siłę cenową oraz stabilne marże, które pozostają znacząco powyżej średniej dla sektora infrastruktury IT.

Najważniejszym elementem obrazu finansowego Aristy jest konsekwentny wzrost skali działalności. Spółka systematycznie zwiększa przychody, korzystając z długoterminowych trendów związanych z rozwojem chmury obliczeniowej, cyfryzacją przedsiębiorstw oraz rosnącym zapotrzebowaniem na infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. Jednocześnie wzrost sprzedaży nie odbywa się kosztem rentowności. Marża brutto od wielu lat utrzymuje się w okolicach 60–62%, co pokazuje trwałość przewagi konkurencyjnej oraz wysoką wartość oferowanych produktów.

Równie istotna jest poprawiająca się efektywność operacyjna. Arista posiada model biznesowy o dużej skalowalności, ponieważ wzrost przychodów nie wymaga proporcjonalnego zwiększania kosztów stałych. W efekcie wraz ze wzrostem skali działalności coraz większa część dodatkowej sprzedaży przekłada się na zysk. Potwierdzeniem tego jest utrzymywanie bardzo wysokiej marży operacyjnej oraz wskaźników efektywności kapitału. ROE na poziomie około 31% oraz ROIC przekraczający 28% pokazują, że spółka potrafi generować ponadprzeciętne zwroty z kapitału wykorzystywanego do rozwoju biznesu.

Jednym z największych atutów Aristy pozostaje zdolność do generowania gotówki. W przeciwieństwie do wielu firm technologicznych zaangażowanych w rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji, spółka działa w modelu relatywnie lekkim kapitałowo. Nie musi finansować budowy ogromnych centrów danych ani inwestować miliardów dolarów w produkcję własnych układów obliczeniowych. Jej rolą jest dostarczanie kluczowej warstwy komunikacyjnej, która pozwala tym systemom działać szybciej i bardziej efektywnie. Dzięki temu znacząca część wypracowanego zysku zamienia się w realną gotówkę.

Silna generacja przepływów pieniężnych przekłada się również na wyjątkową sytuację bilansową. Arista posiada nadwyżkę gotówki i nie jest uzależniona od finansowania długiem. Taka struktura daje spółce dużą elastyczność w okresach słabszej koniunktury, pozwala inwestować w rozwój technologii oraz prowadzić działania zwiększające wartość dla akcjonariuszy bez presji związanej z kosztami obsługi zadłużenia.

Z punktu widzenia rynku największym wyzwaniem nie jest obecnie jakość biznesu, lecz jego wycena. Rynek od dłuższego czasu dostrzega wyjątkową pozycję Aristy i wycenia spółkę z premią względem wielu przedstawicieli sektora technologicznego. Wysokie wskaźniki P/E oznaczają, że inwestorzy zakładają utrzymanie szybkiego wzrostu oraz dalsze korzystanie z globalnej ekspansji infrastruktury AI. Oznacza to, że przyszłe wyniki muszą nie tylko pozostać dobre, ale nadal uzasadniać wysokie oczekiwania zawarte w obecnej cenie akcji.

Patrząc na Arista Networks z szerszej perspektywy, jest to spółka o wyjątkowej kombinacji cech: rosnącym rynku końcowym, wysokich marżach, bardzo silnym bilansie i zdolności do generowania dużych przepływów pieniężnych. To właśnie ta kombinacja sprawia, że firma należy do grona najciekawszych beneficjentów długoterminowego rozwoju infrastruktury cyfrowej i sztucznej inteligencji.

Rozdział 6.Ryzyka inwestycyjne

Mimo bardzo mocnych fundamentów Arista Networks nie jest inwestycją pozbawioną ryzyka. Obecna wycena spółki w dużej mierze zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu oraz dalszy dynamiczny rozwój rynku infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją. Oznacza to, że każde spowolnienie inwestycji w centra danych lub słabsze od oczekiwań wyniki mogą spotkać się z negatywną reakcją inwestorów.

Największym zagrożeniem pozostają wysokie oczekiwania rynku. Arista w ostatnich latach stała się jednym z największych beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję, co znalazło odzwierciedlenie w kursie akcji oraz wycenie spółki. Przy tak mocnej historii wzrostu inwestorzy nie oczekują już jedynie dobrych wyników, ale kolejnych pozytywnych zaskoczeń. W przypadku spółek technologicznych o wysokiej wycenie nawet utrzymanie solidnego wzrostu może okazać się niewystarczające, jeżeli nie będzie ono zgodne z bardzo wysokimi oczekiwaniami rynku.

Drugim istotnym czynnikiem ryzyka jest zależność od największych klientów technologicznych. Rozwój Aristy jest mocno powiązany z wydatkami firm budujących ogromne centra danych, takich jak Microsoft, Meta czy inni dostawcy usług chmurowych. Obecnie przedsiębiorstwa te zwiększają nakłady inwestycyjne, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji. Jeżeli jednak tempo tych inwestycji zacznie spadać, może to ograniczyć dynamikę wzrostu Aristy.

Nie można również pomijać presji konkurencyjnej. Rynek infrastruktury sieciowej jest wymagający, a największe firmy technologiczne stale rozwijają własne rozwiązania oraz współpracują z wieloma dostawcami. Arista posiada silną pozycję i przewagę technologiczną, jednak utrzymanie obecnych marż będzie wymagało dalszych inwestycji w rozwój produktów oraz utrzymania przewagi nad konkurencją.

Najważniejsze pytanie dotyczy jednak trwałości obecnego cyklu AI. Rynek zakłada, że rozwój sztucznej inteligencji będzie wymagał kolejnych lat ogromnych nakładów na infrastrukturę. Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi, Arista pozostanie jednym z głównych beneficjentów tego trendu. Jeżeli jednak obecny poziom inwestycji okaże się wyjątkowym okresem przyspieszenia, a nie początkiem długoterminowego procesu, wycena spółki może stać się trudniejsza do uzasadnienia.

Podsumowanie

Arista Networks pozostaje jedną z najciekawszych spółek infrastrukturalnych korzystających na rozwoju sztucznej inteligencji. Firma nie znajduje się w centrum medialnego zainteresowania tak jak producenci procesorów czy twórcy modeli AI, ale dostarcza element, bez którego dalsza rozbudowa tego rynku byłaby ograniczona. Sieci odpowiadające za komunikację pomiędzy tysiącami układów obliczeniowych stają się coraz ważniejszym elementem nowoczesnych centrów danych, a Arista jest jednym z liderów tego segmentu.

Ostatnie wyniki finansowe potwierdziły, że spółka nadal skutecznie wykorzystuje obecny cykl inwestycyjny. Wysoki wzrost przychodów, wyjątkowa rentowność oraz podniesione prognozy pokazują, że popyt na rozwiązania Aristy pozostaje bardzo silny. Co ważne, firma nie jest jedynie beneficjentem krótkoterminowego entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji, ale uczestnikiem długoterminowej zmiany sposobu budowania infrastruktury technologicznej.

Jednocześnie obecna wycena oznacza, że rynek już dostrzegł potencjał spółki. Dalszy wzrost kursu będzie wymagał nie tylko dobrych wyników, ale utrzymania wyjątkowo wysokiego tempa rozwoju w kolejnych latach. W przypadku Aristy kluczowe nie jest już pytanie, czy firma korzysta na rewolucji AI, ale czy skala tego wzrostu będzie wystarczająca, aby uzasadnić oczekiwania inwestorów.

Na dziś Arista pozostaje spółką o bardzo mocnych fundamentach, wysokiej jakości biznesu i strategicznym znaczeniu dla całego ekosystemu sztucznej inteligencji. Ryzyko inwestycyjne wynika głównie nie z problemów operacyjnych, lecz z bardzo wysoko ustawionej poprzeczki. Jeżeli boom na infrastrukturę AI będzie trwał, spółka ma dobre argumenty, aby pozostać jednym z głównych zwycięzców tego trendu.