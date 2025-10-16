Spółka Tygodnia - Lam Research Corp (16.10.2025)

Rosnące inwestycje w infrastrukturę AI i automatyzacja procesów IT napędzają popyt na zaawansowane rozwiązania technologiczne, a Lam Research wykorzystuje ten moment, by umocnić swoją pozycję jako kluczowy dostawca dla sektora centrów danych i półprzewodników.

Wyścig po dominację w świecie chipów trwa. W tle: sztuczna inteligencja, rosnące zapotrzebowanie na pamięć HBM i gigantyczne centra danych. Na pierwszej linii frontu – Lam Research Corporation.

Choć nie projektuje chipów ani nie produkuje gotowych układów, bez jej technologii nie powstałby żaden z nich. Lam to cichy bohater rewolucji półprzewodnikowej. Firma, która dostarcza sprzęt niezbędny do precyzyjnego przetwarzania wafli krzemowych, czyli fundamentów dzisiejszej elektroniki.

W czasach, gdy AI stawia przed producentami układów nowe wyzwania techniczne, Lam Research nie tylko dostarcza narzędzia, ale i wyznacza kierunek zmian. Jej rozwiązania technologiczne są niezbędne dla takich gigantów jak TSMC, Samsung czy Micron, a rosnące inwestycje w zaawansowaną litografię i pakowanie chipów oznaczają dla niej potężne możliwości wzrostu.

W tym artykule sprawdzimy, jak wygląda pozycja Lam Research w łańcuchu dostaw półprzewodników, jakie wyniki finansowe notuje spółka i czy jej obecna wycena odpowiada rynkowemu potencjałowi.

Produkty i Technologie Lam Research – Niewidzialne serce świata chipów

Choć nazwa Lam Research rzadko trafia na nagłówki mediów technologicznych, to bez jej maszyn nie powstałby żaden nowoczesny układ scalony. Spółka dostarcza zaawansowane systemy do produkcji półprzewodników, zaczynając od etapu formowania struktur tranzystorowych, aż po finalne czyszczenie wafli. To właśnie w tych etapach decyduje się o wydajności, gęstości upakowania i efektywności energetycznej chipów.

Wytrawienie wafli (Etching)

To jeden z kluczowych procesów w produkcji chipów, który pozwala precyzyjnie „wydrążyć” mikroskopijne wzory w warstwach materiału na waflu krzemowym. Lam jest liderem w etchingu dla struktur 3D NAND oraz zaawansowanych architektur tranzystorowych.

Wytwarzanie cienkich warstw (CVD i ALD)

Lam dostarcza systemy do nakładania ultra cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych – Chemical Vapor Deposition (CVD) oraz Atomic Layer Deposition (ALD). Umożliwiają tworzenie precyzyjnych, jednorodnych powłok kluczowych dla wydajności tranzystorów i układów pamięci.

Czyszczenie wafli (Clean)

Po każdym etapie litografii, trawienia wafle muszą być idealnie oczyszczone z resztek chemikaliów, fotorezystorów czy innych cząstek. Lam oferuje zaawansowane systemy czyszczące, które minimalizują defekty, zwiększając końcowy uzysk chipów.

W erze sztucznej inteligencji i przetwarzania danych o wysokiej przepustowości, producenci chipów muszą sięgać po coraz bardziej zaawansowane procesy technologiczne. Rosnące wymagania dotyczące gęstości upakowania, efektywności energetycznej i szybkości transmisji danych sprawiają, że tradycyjne podejścia przestają wystarczać. Właśnie tutaj pojawia się Lam Research, jeden z nielicznych dostawców oferujących kompleksowe rozwiązania umożliwiające produkcję chipów dla zastosowań AI, pamięci HBM (High Bandwidth Memory) oraz zaawansowanego pakowania układów scalonych (Advanced Packaging).

Lam Research nie pełni jednak wyłącznie roli dostawcy sprzętu. To partner technologiczny, który wspólnie z największymi graczami branży rozwija nowe standardy produkcji półprzewodników. Dzięki głębokiemu know-how i ścisłej integracji z procesami klientów, Lam wpływa na kształt całych generacji układów scalonych. W czasach, gdy każdy nanometr różnicy może oznaczać przewagę konkurencyjną, firma dostarcza rozwiązania, które są nie tylko precyzyjne, ale często wręcz kluczowe dla dalszego rozwoju całego sektora.

Analiza finansowa

Lam Research od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku, co doskonale widać na przykładzie rosnących przychodów i wyników operacyjnych. Pomimo krótkotrwałego spadku w trzecim kwartale 2023 roku, związanego głównie z przejściowym spowolnieniem w łańcuchach dostaw oraz chwilowym zmniejszeniem inwestycji części klientów, firma szybko się odbiła, notując kolejne kwartały wzrostu zarówno w zakresie przychodów, jak i EBITDA.

W ostatnich kwartałach segment Customer Support-Related & Other utrzymuje stabilne przychody, dostarczając solidną bazę finansową i wsparcie dla klientów. Stanowi on ważną, choć mniej dynamiczną część biznesu, odpowiadającą za znaczną część całkowitych przychodów.

Segment System, skupiający się na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, pokazuje wyraźną tendencję wzrostową. Po chwilowym spadku na koniec 2023 roku, przychody w tym obszarze szybko się odbiły i konsekwentnie rosną, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne technologie produkcji chipów, szczególnie w segmencie pamięci i innych innowacyjnych rozwiązań.

Pod względem geograficznym, Lam Research utrzymuje silną pozycję na rynku międzynarodowym, który generuje większość przychodów firmy. Kluczowe rynki to Korea, Chiny, Japonia oraz Tajwan, gdzie firma odnotowuje największe wpływy. Choć Stany Zjednoczone stanowią mniejszą część sprzedaży, ich udział rośnie, co świadczy o rosnącym znaczeniu firmy także na rodzimym rynku. Europejski rynek jest najmniejszym obszarem, ale również wykazuje stabilność.

Połączenie stabilności segmentu wsparcia klienta, dynamicznego wzrostu segmentu System oraz zróżnicowanej, ale mocnej obecności geograficznej daje Lam Research solidne fundamenty do dalszego rozwoju na globalnym rynku półprzewodników.

Szczególnie istotnym elementem wyników Lam Research jest wysoka i stabilna marża brutto, która obecnie oscyluje wokół 34%. Dla firmy działającej w sektorze zaawansowanych technologii półprzewodnikowych, utrzymanie wysokiej marżowości jest kluczowe z kilku powodów. Po pierwsze, wysoka marża świadczy o przewadze konkurencyjnej. Lam Research może pozwolić sobie na oferowanie unikalnych i złożonych rozwiązań, które nie tylko spełniają rosnące wymagania klientów, ale też są wyceniane na rynku jako produkty premium. Po drugie, marża brutto odzwierciedla efektywność produkcji i kontrolę kosztów operacyjnych, co w branży kapitałochłonnej jest niezbędne do utrzymania rentowności i finansowania dalszych innowacji.

Wysoka marżowość umożliwia także firmie elastyczność w inwestowaniu w rozwój technologiczny i ekspansję na nowe segmenty rynku, takie jak urządzenia do produkcji chipów dla sztucznej inteligencji czy nowoczesnych układów pamięci. Jednocześnie stanowi bufor na wypadek krótkoterminowych zakłóceń, takich jak zmiany cen surowców czy okresowe spowolnienia gospodarcze, pozwalając zachować stabilność finansową i realizować długoterminowe cele. W porównaniu do innych firm z branży półprzewodników, Lam Research utrzymuje jedne z wyższych marż, co dodatkowo podkreśla jej silną pozycję rynkową i zdolność do generowania wartości dla akcjonariuszy.

Również wyniki netto i marże operacyjne systematycznie się poprawiają, co świadczy o zdrowej kondycji finansowej i rosnącej rentowności firmy. Szczególnie istotne jest to, że Lam Research generuje zwroty z kapitału (ROIC) znacznie przewyższające koszt kapitału (WACC), co oznacza, że inwestycje firmy przekładają się na realny wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Warto również zauważyć, że od początku roku akcje Lam Research wzrosły prawie o 100 procent, co odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów do perspektyw firmy. Wysokie wskaźniki wyceny, takie jak PE na poziomie około 34, wskazują na oczekiwania dalszego rozwoju i ekspansji. Jednak rynek przewiduje, że w nadchodzącym roku wskaźnik ten znacząco spadnie. Dzieje się tak, ponieważ prognozy wskazują na istotny wzrost zysków Lam Research. Wyższe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet wzroście wyceny oznaczają, że firma stanie się bardziej opłacalna z punktu widzenia inwestorów, co może przyciągnąć nowych uczestników rynku i umocnić jej pozycję w branży. Taki scenariusz pokazuje, że wzrost firmy jest nie tylko szybki, ale i trwały, oparty na solidnych fundamentach finansowych.

Te wyniki nie pojawiły się przypadkowo. Wzrost popytu na zaawansowane technologie półprzewodnikowe, napędzany m.in. przez rozwój sztucznej inteligencji, wysokowydajnych obliczeń oraz nowoczesnych pamięci HBM, stwarza dla Lam Research idealne warunki do dalszego rozwoju. Firma jest doskonale przygotowana, aby zaspokoić rosnące potrzeby branży, dostarczając precyzyjne rozwiązania w zakresie produkcji chipów i zaawansowanego pakowania układów scalonych.

Prognozy przychodów i perspektywy rynkowe

Hossa na sztuczną inteligencję nie słabnie, a wręcz przeciwnie, z każdym kwartałem nabiera tempa. Rosnące potrzeby w zakresie obliczeń generatywnych i uczenia maszynowego napędzają inwestycje w nowe centra danych, których wartość na przestrzeni najbliższych 10 lat może przekroczyć 1 bilion dolarów. To właśnie rozbudowa tej infrastruktury stwarza ogromne pole do wzrostu dla producentów zaawansowanych technologii półprzewodnikowych, takich jak Lam Research.

Dodatkowo coraz więcej przedsiębiorstw automatyzuje swoje procesy IT, wdrażając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Te trendy stają się kluczowymi motorami rozwoju całego sektora technologicznego, zwiększając zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia produkcyjne i kompleksowe rozwiązania technologiczne. To tworzy solidne fundamenty dla dalszego dynamicznego wzrostu firmy.

Biorąc pod uwagę te silne trendy i rosnące zapotrzebowanie, warto przyjrzeć się prognozom przychodów Lam Research w różnych scenariuszach rozwoju rynku: bazowym, optymistycznym i konserwatywnym.

We wszystkich wariantach pierwsze lata prognozy to okres dynamicznego wzrostu, napędzanego ciągłym napływem inwestycji w infrastrukturę AI oraz rozwój centrów danych. Tempo rozwoju pozostaje wysokie do około 2027 roku, po czym zaczyna się łagodne hamowanie, co jest naturalnym skutkiem nasycenia rynku oraz rosnącej konkurencji.

Scenariusz bazowy przewiduje utrzymanie stabilnego wzrostu, w którym firma efektywnie wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie. Choć dynamika po 2027 roku spada, Lam Research kontynuuje rozwój, zwiększając skalę działalności i przychody, co świadczy o jej trwałej pozycji na rynku.

W wariancie optymistycznym tempo wzrostu jest jeszcze wyższe dzięki skutecznej ekspansji i innowacjom, które przyciągają nowych klientów i umacniają relacje z kluczowymi partnerami. W efekcie firma utrzymuje wysoki poziom dynamiki nawet w dalszej perspektywie.

Scenariusz konserwatywny przewiduje, że po początkowym dynamicznym wzroście tempo rozwoju stopniowo zwalnia, ze względu na spowolnienie inwestycji oraz rosnącą konkurencję. Mimo to Lam Research dalej się rozwija, co świadczy o wytrzymałości jej modelu biznesowego nawet w bardziej wymagających warunkach.

Spojrzenie na Wycena

Przedstawiamy wycenę Lam Research metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna czy precyzyjna wycena.

Lam Research Corp to jeden z kluczowych graczy w branży półprzewodników, dostarczający zaawansowane rozwiązania dla producentów chipów i infrastruktury centrów danych. Firma korzysta na rosnącym popycie związanym z rozwojem sztucznej inteligencji oraz automatyzacją procesów IT, co stwarza solidne podstawy do dalszego wzrostu.

Wycena opiera się na scenariuszu bazowym prognoz przychodów i wyników finansowych, z przyjętym kosztem kapitału (WACC) na poziomie 10% oraz konserwatywnym wzroście wartości rezydualnej na poziomie 2%. Parametry finansowe oparte są na uśrednionych danych z ostatnich lat, co pozwala zachować realistyczny obraz sytuacji.

Warto zaznaczyć, że spodziewane obniżki stóp procentowych w USA mogą pozytywnie wpłynąć na koszt kapitału, zwiększając atrakcyjność inwestycji w spółkę. Wycena pozostaje jednak ostrożna, uwzględniając ryzyka rynkowe i konkurencyjne.

Na tej podstawie wartość jednej akcji Lam Research szacujemy na około 180 USD, co daje potencjał wzrostu rzędu 25% względem obecnej ceny rynkowej około 144,78 USD. To wskazuje na atrakcyjną okazję inwestycyjną, szczególnie dla inwestorów wierzących w dalszy rozwój firmy w sektorze infrastruktury AI i centrów danych.

Spojrzenie na Wykres

Źródlo: xStation

Analizując wykres notowań, widać wyraźnie, że akcje Lam Research znajdują się w silnym trendzie wzrostowym, wspieranym przez solidne fundamenty i rosnące zainteresowanie inwestorów sektorem AI.





