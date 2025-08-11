Spółki technologiczne zyskują po ważnych informacjach; Intel, Dell i Micron 📌

Intel (INTC.US) zyskuje dzisiaj nieco ponad 5% po doniesieniach, że CEO spółki planuje spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby omówić obawy zgłoszone w zeszłym tygodniu dotyczące rzekomych powiązań z chińskimi firmami. Spotkanie ma być szeroko zakrojoną rozmową, podczas której prezes przedstawi swój osobisty i zawodowy profil.

Dell Technologies (DELL.US) zyskuje 1,70% po tym jak ogłosił pogłębioną współpracę z Nvidią i Elastic w ramach swojej platformy AI Data Platform. Celem tej platformy jest pomoc przedsiębiorstwom w budowaniu, wdrażaniu i skalowaniu sztucznej inteligencji. Stos technologiczny łączy serwery Dell PowerEdge R7725 z kartami Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU w wysokowydajnej, uniwersalnej platformie 2U oraz integruje bazę wektorową Elasticsearch do wyszukiwania w języku naturalnym z uwzględnieniem kontekstu. Biblioteki i modele Nvidia Omniverse (w tym USD Search) mają przyspieszyć wyszukiwanie w złożonych zasobach 3D — co ma przynieść korzyści w produkcji medialnej, procesach przemysłowych oraz w aplikacjach wymagających działania w czasie rzeczywistym i niskich opóźnień, w sektorach od rozrywki po usługi finansowe.



Micron (MU.US) zyskuje 2,90% po tym jak spółka podniosła prognozę na IV kwartał fiskalny (zakończenie 28 sierpnia), wskazując na silniejszy wzrost cen DRAM i dobrą realizację: obecnie oczekuje przychodów 11,2 mld USD ± 0,1 mld USD (wcześniej 10,7 mld USD ± 0,3 mld USD), marży brutto non-GAAP 44,5% ± 0,5% (wcześniej 42,0% ± 1,0%) oraz zysku na akcję non-GAAP 2,85 USD ± 0,07 USD (wcześniej 2,50 USD ± 0,15 USD).