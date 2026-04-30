Na europejskich parkietach przeważa negatywny sentyment, którego źródeł można dopatrywać się nie tylko w jastrzębim charakterze wczorajszego posiedzenia FOMC, ale również w dość słabych danych makroekonomicznych.
Nie inaczej jest na GPW: kontrakty na główny indeks tanieją o ok. 0,7%, rejestrując tym samym rekordowe 10 sesji spadkowych z rzędu. Taka sytuacja nie miała miejsca od 2022 roku.
W czwartkowej sesji można obserwować kumulację publikacji wyników kwartalnych banków, jednak rynek wydaje się skupiać na szerszym obrazie oraz danych makro.
Konferencja szefa Fed wyraźnie pokazała, że rośnie niepewność wobec kondycji gospodarczej USA oraz perspektyw polityki monetarnej - jednak wydźwięk wypowiedzi był bardziej jastrzębi.
Kryzys energetyczny zaczyna odciskać się na Europie: cena gazu w Amsterdamie wzrosła do 47,8 euro za MWh. Pokłosiem wysokich cen energii wydaje się rozczarowujący wzrost gospodarczy w strefie euro. PKB spowolnił do 0,8% r/r, choć pewnym pozytywem pozostaje inflacja utrzymująca się pod względną kontrolą.
Dane makroekonomiczne
Inflacja nie wydaje się jednak być pod kontrolą w Polsce. Dane nie pozostawiają wątpliwości. CPI w Polsce wzrosło do 3,2% wobec oczekiwań na poziomie 2,9%. Miesięcznie wzrost wyniósł 0,6%. Oczywistym głównym kontrybutorem okazały się ceny paliw - wzrost aż o 8,4% r/r. Dalszy wzrost inflacji w zbliżonej dynamice oznaczałby poziom ponad 5% do końca roku, a wskaźnik FRA 9/12 pokazuje potencjał nawet trzech podwyżek stóp procentowych w ciągu 9 miesięcy.
W20 (D1)
Kurs na wykresie utrzymuje bardzo silny trend spadkowy; podaż ma wyraźną inicjatywę. Strefa oporu na poziomie ok. 3500 została zdecydowanie i szybko pokonana. Obecnie popyt musi walczyć o obronę linii trendu (czerwonej). Na korzyść popytu może działać zniesienie Fibo 78,6 oraz obniżony RSI (ok. 43), który na zbliżonych poziomach w ostatnich miesiącach bywał sygnałem korekty wzrostowej. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
- Wyniki banków:
- mBank (MBK.PL) – wzrost zysku netto z 705 mln do 953 mln, powyżej oczekiwań. Akcje bez reakcji.
- Pekao (PEO.PL) – spadek zysku netto z 1685 mln do 1232 mln, powyżej oczekiwań. Akcje w dół o ponad 1%.
- ING (ING.PL) – spadek zysku netto z 1014 mln do 823 mln, poniżej oczekiwań. Akcje w górę o ponad 1%.
- JSW (JSW.PL): spółka sygnalizuje ryzyko utraty płynności w sierpniu, jeśli nie otrzyma pożyczki z ARP. Akcje tracą ponad 2,5%.
- Eurocash (EUR.PL): wyniki spółki pokazały stratę netto na poziomie 311,7 mln zł. Duża część strat jest pokłosiem trwającej restrukturyzacji, jednak nawet w ujęciu skorygowanym wynik jest rozczarowujący — przychody ze sprzedaży wzrosły jedynie o 4,6%. Akcje tracą ponad 7%.
- Kruk (KRU.PL): spółka windykacyjna rozczarowała inwestorów mimo wzrostu zysku netto oraz rekordowej dywidendy. Duży wzrost widać również w portfelu wierzytelności, jednak notowania ciążyły przez względnie słaby wynik EBITDA. Akcje tanieją o ponad 7%.
