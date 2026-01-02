Srebro odbija 4%🔎Formacja trójkąta zniżkującego?

Notowania srebra notują ponad 4% wzrost w nowym roku, próbując wrócić do dynamicznych wzrostów. Cena kruszcu kolejny raz zareagowała pozytywne w obszarze 70 USD, tworząc tym samym podwójne dno na tym poziomie. Wróciła też powyżej wykładniczych średnich kroczących EMA200 i EMA50 na interwale godzinowym. Z drugiej strony jednak widzimy potencjalnie rysującą się formację trójkąta zniżkującego, którego dolną granicę (podstawę) wyznacza poziom 70 USD. Jeśli cena nie zdoła na dobrze przebić okolic 74,5 - 75 USD, może dojść do realizacji spadkowego scenariusza i kolejnego impulsu spadkowego, który w tym przypadku mógłby zgodnie z metodologią 1:1 sprowadzić cenę stopniowo w okolice 65 - 66 USD za uncję. Wzrost powyżej 76 USD zwiększyłby szansę zanegowania spadkowej formacji technicznej.
Źródło: xStation5
