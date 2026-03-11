Srebro traci ponad 3% 🚩

Srebro notuje dziś spadki na rynkach globalnych i cofa się do 85 USD za uncję. Wydaje się, że główym powodem spadków są nie tylko drożejący dolar i skok rentowności obligacji na rynkach, ale też obawy o koniunkturę gospodarczą i w efekcie aktywność przemysłową w cieniu skoku cen ropy. W średnim terminie skokowo wyższe ceny paliw (szok zewnętrzny) mogą przełożyć się niższą aktywność produkcyjną i w efekcie ciążyć popytowi na srebro. Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa, a Iran grozi statkom, które miałyby przepływać przez Cieśninę Ormuz. Inwestorzy wyraźnie preferują złoto, które w otoczeniu ryzyka geopolitycznego radzi sobie lepiej na tle srebra.
SILVER ( D1)
Cena znajduje się na poziomie EMA50 (pomarańczowa linia), a dodatkowe kluczowe znaczenie tej strefy wyznacza potencjalna formacja symetrycznego trójkąta, która zazwyczaj zapowiada kontynuację poprzedniego (w tym przypadku wzrostowego), długoterminowego trendu.
- Wzrost powyżej 88 USD za uncję mógłby sugerować wybicie górą i kolejny impuls wzrostowy.
- Prawdopodobnie kluczowe do tego byłoby osłabienie amerykańskiego dolara, rentowności treasuries i spadek cen ropy.
- Jednocześnie - jeśli cena spadnie poniżej 80 USD za uncję, formacja może zostać zanegowana.
USDIDX (interwał D1)
Kontrakt na indeks kontraktów na indeks dolara rośnie dziś i przebija 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia).
