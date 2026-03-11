Srebro traci ponad 3% 🚩

Srebro notuje dziś spadki na rynkach globalnych i cofa się do 85 USD za uncję. Wydaje się, że główym powodem spadków są nie tylko drożejący dolar i skok rentowności obligacji na rynkach, ale też obawy o koniunkturę gospodarczą i w efekcie aktywność przemysłową w cieniu skoku cen ropy. W średnim terminie skokowo wyższe ceny paliw (szok zewnętrzny) mogą przełożyć się niższą aktywność produkcyjną i w efekcie ciążyć popytowi na srebro. Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa, a Iran grozi statkom, które miałyby przepływać przez Cieśninę Ormuz. Inwestorzy wyraźnie preferują złoto, które w otoczeniu ryzyka geopolitycznego radzi sobie lepiej na tle srebra.

SILVER ( D1)

Cena znajduje się na poziomie EMA50 (pomarańczowa linia), a dodatkowe kluczowe znaczenie tej strefy wyznacza potencjalna formacja symetrycznego trójkąta, która zazwyczaj zapowiada kontynuację poprzedniego (w tym przypadku wzrostowego), długoterminowego trendu.

Wzrost powyżej 88 USD za uncję mógłby sugerować wybicie górą i kolejny impuls wzrostowy.

Prawdopodobnie kluczowe do tego byłoby osłabienie amerykańskiego dolara, rentowności treasuries i spadek cen ropy.

Jednocześnie - jeśli cena spadnie poniżej 80 USD za uncję, formacja może zostać zanegowana.

USDIDX (interwał D1)

Kontrakt na indeks kontraktów na indeks dolara rośnie dziś i przebija 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia).

