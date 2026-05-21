Departament Handlu USA podał do publicznej wiadomości, że rozdysponuje aż 2 mld dolarów dotacji dla spółek zajmujących się komputerami kwantowymi. Wzrosty wycen spółek z tego sektora sięgają podczas czwartkowej sesji ponad 20%.
Dotacje są częścią inicjatywy „Chips and Science”, która została zatwierdzona jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena. Inicjatywa ma skupiać się na rozwijaniu kluczowych przewag amerykańskiego sektora wysokich technologii. Co ważne, zakłada ona, że rząd nie tylko rozdysponuje dotacje, ale również obejmie udziały w spółkach kwantowych - choć szczegóły nie są jeszcze znane.
Największą spółką, która ma otrzymać dotację, jest IBM. Firma ma dostać ok. 1 mld dolarów, co ma pomóc w przyspieszeniu rozwoju specjalistycznych chipów dla komputerów kwantowych. Akcje spółki umacniają się dziś o ok. 8%.
Jeszcze większe wzrosty notowane są w przypadku mniejszych podmiotów, takich jak GlobalFoundries, D-Wave, Rigetti, Infleqtion oraz Quantum. Zwyżki ich wycen sięgają ponad 20%. „Wall Street Journal” donosi również, że Biały Dom pracuje nad rozporządzeniem wykonawczym związanym z komputerami kwantowymi, jednak szczegóły legislacji nie są jeszcze znane.
IBM.US (D1)
Dzisiejsze wzrosty pozwalają kursowi wybić się ze stromego kanału spadkowego, jednak aby można było mówić o realnej zmianie sentymentu, notowania muszą wrócić przynajmniej do poziomów zniesień FIBO 50–38,2. Przeszkadzać w tym może silny sygnał spadkowy, jakim jest przecięcie się średnich EMA100 oraz EMA200.
