Wczorajsze spadki cen surowców energetycznych, wzmagane przez optymizm względem postępów w negocjacjach handlowych między USA a Iranem, zaważyły na porannych spadkach Orlenu. Dzisiejsze doniesienia z Teheranu doprowadziły do powrotu cen ropy naftowej WTI powyżej progu 100 dolarów, ograniczając w późniejszej części dnia straty spółki do 1,7%.

Skąd spadki na WIG20?

Poza Orlenem, na czerwono świeci się także KGHM (-1,3%), spadki notują więc dwie z trzech spółek o największej kapitalizacji na polskiej giełdzie. Uwagę zwracamy tu na ceny srebra, które względem szczytów z 13 maja spadły już o ok. 16%, co nie stanowi korzystnego otoczenia dla KGHMu. Po początkowych spadkach, wywołanych prawdopodobnie malejącymi wycenami podwyżek stóp procentowych w Polsce i na świecie, straty zdołały odrobić za to spółki z sektora bankowego.

Wykres 1: Najwięksi przegrani dnia w WIG20 (21.05.2026)

Źródło: Bloomberg, 21.05.2026 (13:35)

Co mówią krajowe dane za kwiecień?

O 9:30 GUS opublikował kwietniową paczkę danych, która dała inwestorom kolejne argumenty na poparcie tezy o ograniczonym ryzyku wystąpienia efektów drugiej rundy. Oznacza to niższe szanse na podwyżki stóp procentowych w późniejszej części roku.

Uwagę zwracamy przede wszystkim na dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (5,4%). Jej spadek okazał się istotnie silniejszy od oczekiwanego, wykazując najniższy wzrost płac od 2021 r.

Wykres 2: Wzrost płac i inflacja w Polsce (2004 - 2026)

Źródło: XTB Research, 21.05.2026

Odnotowaliśmy także nieco skromniejszy od oczekiwań, aczkolwiek wciąż mogący napawać względnym optymizmem, wzrost produkcji przemysłowej (3,1%). Towarzyszyły mu jeszcze lepsze dane odnośnie produkcji budowlano-montażowej (4,5%).

Wykres 3: Produkcja przemysłowa w Polsce (2008 - 2026)

Źródło: XTB Research, 21.05.2026

Rynek, zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami, ogranicza w ostatnim czasie swoje zakłady za podwyżkami stóp, wyceniając w kontraktach FRA ok. 2 ruchy w górę przed końcem roku. Na ten moment wydaje się, że oczekiwania te wciąż są nadmierne, a Rada będzie w zakresie potencjalnego zacieśniania polityki monetarnej ostrożna, wiele może zmienić się jednak oczywiście w przypadku ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

mWIG40 i sWIG80 ze skromnymi zyskami

W godzinach porannych sentyment względem ryzyka na europejskich rynkach był umiarkowanie pozytywny, za czym mogą po części (paradoksalnie) stały słabe dane PMI ze Starego Kontynentu. Jeśli decydenci EBC uznają je za wiarygodny indykator sytuacji gospodarczej, powinni stonować jastrzębiość swoich komunikatów. Sprzyjały także wieczorne wieści, które zwiększyły rynkowe wyceny w zakresie prawdopodobieństwa prędkiego osiągnięcia długotrwałego porozumienia między USA a Iranem.

Indeksy dla małych oraz średnich spółek w Polsce korzystały z tego wsparcia. W późniejszych godzinach nagłówki zdominowane zostały jednak przez informacje płynące z Teheranu – ajatollah Chamenei kategorycznie sprzeciwił się jakimkolwiek próbom przekazania za granicę 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Do oczywiście wieści, które nie są przez inwestorów giełdowych szczególnie mile widziane, co doprowadziło do oddania zysków przez część spośród firm.

Zarówno mWIG40 (0,6%), jak i sWIG80 (0,4%) pozostają jednak ponad kreską. Szczególnie dobrze radzi sobie ten drugi, któremu po świetnych wynikach za Q1 przewodzi Cyber Folks. Spółka odnotowała imponujący wzrost przychodów o 29% w ujęciu rocznym. EBITDA spółki poszła w górę o 40%, osiągając poziom 79,3 mln zł, czemu w dużej mierze sprzyjała udana konsolidacja wyników z przejętą w lutym platformą PrestaShop. Zysk netto przedsiębiorstwa podskoczył aż o 72%.

Wykres 4: W20 [D1] (17.04.2025 - 21.05.2026)

Źródło: xStation, 21.05.2026

Notowania od wielu miesięcy poruszają się wewnątrz stabilnego kanału wzrostowego Po ustanowieniu lokalnego szczytu w okolicach 3660 pkt, rynek wszedł w fazę korekty. Spadki zostały zatrzymane na pierwszym ważnym poziomie wsparcia, jakim jest zniesienie wewnętrzne Fibonacciego 23,6% (ok. 3490 pkt). Obecnie cena oscyluje wokół 3540 pkt, odzyskując grunt po niedawnym odbiciu.

Wiadomości ze spółek

Tauron (TPE.PL) – Wyniki za I kwartał nie rozminęły się istotnie względem oczekiwań. EBITDA jednostki dominującej przekroczyła 2 mld PLN (2,09 mld), zysk netto wyniósł zaś 979 m mln, notując spadek o 13% względem roku poprzedniego. Wzrosły nakłady inwestycyjne. Priorytetem jest rozwój i modernizacja infrastruktury, zwłaszcza w zakresie dystrybucji.

Cyfrowy Polsat (CPS.PL) – EBITDA (847 mln PLN) przekroczyła konsensus o blisko 5%. Istotnie, choć poniżej oczekiwań, wzrósł także zysk netto (z 82,6 mln PLN w Q1 2025 do 127,9 mln PLN w Q1 2026). Za poprawę wyników odpowiadał m.in. sektor zielonej energii – firma masowo stawia na potężne lądowe farmy wiatrowe oraz słoneczne, w tym tę w Drzeżewie o mocy 139 MW, która została niedawno oddana do użytku. Zysk EBITDA zwiększył jednak także fundamentalny dla spółki sektor usług B2C i B2B.

—

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB