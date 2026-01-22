Srebro wraca do wzrostów po gwałtownym spadku❓

Srebro dość szybko wróciło dziś w okolice 94 USD po tym jak wczorajsze odbicie na Wall Street napędzane poluzowaniem napięć handlowych w relacjach USA z Europą i umocnienie amerykańskiego dolara wywarły presję na rynku metali szlachetnych. W efekcie traciło nie tylko srebro, ale również złoto i platyna doświadczyły wyprzedaży.
- Przez moment srebro notowane było nawet w okolicach 90 USD, ale chwila ta nie trwała długo i dziś kruszec ponownie znalazł siły by wrócić w okolice 94 USD za uncję. W pewnym momencie jednak odbicie zostało wyhamowane i obecnie cena srebra ponownie osunęła się poniżej istotnego wsparcia jakim pozostaje 50-sesyjna średnia na interwale godzinowym (pomarańczowa linia).
- Niemniej jednak, od grudnia cena spadała poniżej niej aż 8-krotnie (z wczorajszym spadkiem włącznie) i niemal za każdym razem kruszec wznawiał wzrosty. Podobnie okolice EMA200 (czerwona linia) służyły jako główne wsparcie momentum. Jeśli wsparcie to miałoby ponownie zadziałać, 90 USD za uncję powinno być kluczowym wsparciem dla cen obecnie.
Przełamanie poniżej okolic 88 USD za uncję mogłoby sugerować utrwalenie presji spadkowej i pierwszą, głębszą korektę od końcówki grudnia 2025 roku. Jeśli dolar stopniowo będzie się umacniał, a optymizm na Wall Street wróci, metale szlachetne mogą doświadczyć pewnej presji i odpływów spekulacyjnego zaintersowania w stronę innych aktywów.
SILVER (interwał H1)
Źródło: xStation5
Srebro ma za sobą dwie korekty od jesieni 2025 roku, w przypadku obu z nich spadki sięgały ok. 20%. Obecnie oznaczałoby to cofnięcie w kierunku 75 USD za uncję czyli strefy konsolidacji z grudnia.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Kakao spada 7% 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.