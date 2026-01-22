Srebro wraca do wzrostów po gwałtownym spadku❓

Srebro dość szybko wróciło dziś w okolice 94 USD po tym jak wczorajsze odbicie na Wall Street napędzane poluzowaniem napięć handlowych w relacjach USA z Europą i umocnienie amerykańskiego dolara wywarły presję na rynku metali szlachetnych. W efekcie traciło nie tylko srebro, ale również złoto i platyna doświadczyły wyprzedaży.

Przez moment srebro notowane było nawet w okolicach 90 USD, ale chwila ta nie trwała długo i dziś kruszec ponownie znalazł siły by wrócić w okolice 94 USD za uncję. W pewnym momencie jednak odbicie zostało wyhamowane i obecnie cena srebra ponownie osunęła się poniżej istotnego wsparcia jakim pozostaje 50-sesyjna średnia na interwale godzinowym (pomarańczowa linia).

Niemniej jednak, od grudnia cena spadała poniżej niej aż 8-krotnie (z wczorajszym spadkiem włącznie) i niemal za każdym razem kruszec wznawiał wzrosty. Podobnie okolice EMA200 (czerwona linia) służyły jako główne wsparcie momentum. Jeśli wsparcie to miałoby ponownie zadziałać, 90 USD za uncję powinno być kluczowym wsparciem dla cen obecnie.

Przełamanie poniżej okolic 88 USD za uncję mogłoby sugerować utrwalenie presji spadkowej i pierwszą, głębszą korektę od końcówki grudnia 2025 roku. Jeśli dolar stopniowo będzie się umacniał, a optymizm na Wall Street wróci, metale szlachetne mogą doświadczyć pewnej presji i odpływów spekulacyjnego zaintersowania w stronę innych aktywów.

SILVER (interwał H1)

Źródło: xStation5

Srebro ma za sobą dwie korekty od jesieni 2025 roku, w przypadku obu z nich spadki sięgały ok. 20%. Obecnie oznaczałoby to cofnięcie w kierunku 75 USD za uncję czyli strefy konsolidacji z grudnia.

Źródło: xStation5