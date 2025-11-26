Srebro zyskuje 1,5% 📈Techniczna formacja trójkąta?

Srebro zyskuje w ostatnim czasie, głównie na fali rosnących oczekiwań na obniżkę stóp Rezerwy Federalnej w grudniu i słabości dolara. Cena wzrosła do ponad 52 USD za uncję, odrabiając straty po spadku poniżej 46 USD w październiku. Patrząc na RSI, widzimy, że mimo solidnego odbicia odczyt na poziomie 60 nie sugeruje przesadnej euforii, co wraz z pozytywnym obrazem MACD sugeruje potencjał do dalszych wzrostów. Co również istotne cena zbudowała silne wsparcie w okolicach 46 USD za uncję. Jednocześnie obserwujemy, jak rysuje coraz wyższe dołki. Notowania srebra wydają się poruszać w formacji trójkąta, gdzie kluczową strefą może okazać się poziom 53 USD. Jeśli cena nie zdoła przekroczyć tego poziomu, może zobaczyć dynamiczny powrót do spadków. Jeśli jednak kurs wzrośnie powyżej tej strefy, oznaczałoby to książkowe wybicie górą z formacji wzrostowej. W takim scenariuszu kurs może wznowić ruch w kierunku historycznych maksimów przy 54,5 USD i przekroczyć je, jeśli optymizm wokół obniżki stóp w USA utrzyma się, a nastroje 'antydolarowe' utrzymają się. Z drugiej strony należy pamiętać, że srebro w ostatnim czasie jest bardzo zmiennym i każda zmiana w amerykańskich obligacjach, czy oczekiwaniach stóp w USA może istotnie wpływać na trend - w obie strony.
Źródło: xStation5
PILNE: Odczyt ISM poniżej oczekiwań. EURUSD rośnie!
Crypto news: Bitcoin traci 5%📉Kryptowaluty pod spadkową presją
Puls GPW: Mocny PKB delikatnie wspiera rynek
Wykres dnia: USDJPY (01.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.