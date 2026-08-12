Supermicro zaskoczyło rynek. Najważniejsza część raportu nie dotyczyła jednak przychodów

To był bardzo mocny raport Super Micro Computer, choć na pierwszy rzut oka nie wszystkie liczby wyglądały równie dobrze. Przychody okazały się niższe od oczekiwań rynku, ale w tym przypadku zdecydowanie ważniejsze od samej sprzedaży były marże, zysk na akcję oraz przede wszystkim prognozy na kolejny rok. I właśnie w tych obszarach Supermicro zaskoczyło inwestorów bardzo pozytywnie. Akcje spółki po publikacji wyników wyraźnie zyskały, co dobrze pokazuje, jak rynek ocenił jakość przedstawionych danych.

Super Micro Computer zakończyło czwarty kwartał roku fiskalnego 2026 z przychodami na poziomie 11,12 mld USD, co oznacza wzrost o 93% rok do roku. Problem polegał na tym, że rynek oczekiwał około 11,56 mld USD. Przychody były więc niższe od konsensusu o około 440 mln USD. To jednak nie przychody okazały się najważniejszym elementem całego raportu.

Najważniejsze liczby z raportu:

Przychody: 11,12 mld USD, wzrost o 93% rok do roku, około 440 mln USD poniżej konsensusu

Skorygowany zysk na akcję: 1,70 USD, wobec około 0,96 USD oczekiwanych przez rynek

Marża brutto: 17,5%, wobec 9,5% rok wcześniej i 9,9% w poprzednim kwartale

Zysk netto: 1,18 mld USD, wobec 195 mln USD rok wcześniej

Prognoza przychodów na pierwszy kwartał FY2027: 14,5 do 15,5 mld USD

Prognoza przychodów na cały FY2027: 65 do 72 mld USD

Ponad 60 mld USD nowych zamówień pozyskanych w ostatnim roku

Największym pozytywnym zaskoczeniem była zdecydowanie poprawa rentowności. Marża brutto wyniosła 17,5%, a w ujęciu non GAAP 17,6%. Dla porównania, rok wcześniej było to zaledwie 9,5%, a w poprzednim kwartale 9,9%. Co więcej, jeszcze kilka miesięcy wcześniej spółka zakładała dla czwartego kwartału marżę brutto na poziomie zaledwie 8,2 do 8,4%. Skala poprawy jest więc naprawdę bardzo duża.

Supermicro przez długi czas było postrzegane jako spółka, która potrafi rosnąć bardzo szybko, ale jednocześnie działa na relatywnie niskich marżach. Wraz z rozwojem rynku serwerów AI pojawiały się pytania, czy ogromny wzrost przychodów będzie rzeczywiście przekładał się na odpowiednio wysokie zyski. Najnowsze wyniki dają na to znacznie bardziej optymistyczną odpowiedź. Spółka nie tylko niemal podwoiła przychody, ale jednocześnie bardzo wyraźnie zwiększyła rentowność.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,70 USD, wobec około 0,96 USD oczekiwanych przez rynek. Rok wcześniej było to zaledwie 0,41 USD. Oznacza to ponad czterokrotny wzrost rok do roku. Raportowany zysk netto wyniósł natomiast 1,18 mld USD, wobec 195 mln USD rok wcześniej. W przypadku Supermicro właśnie zysk jest dziś ważniejszy niż sama dynamika przychodów. Rynek doskonale wie, że popyt na serwery AI jest ogromny. Znacznie ważniejsze pytanie brzmi jednak: ile spółka jest w stanie zarobić na każdym dolarze sprzedaży?

I tutaj najnowszy raport daje inwestorom zdecydowanie więcej powodów do optymizmu. Jeżeli poprawa marż okaże się trwała, Supermicro może znaleźć się w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka kwartałów temu. Nie będzie już tylko spółką, która korzysta z ogromnego wzrostu sprzedaży serwerów AI, ale firmą, która potrafi przekładać ten wzrost na znacznie wyższy poziom zysków.

Co ważne, nie wygląda to wyłącznie na efekt jednego kwartału. Supermicro poinformowało, że w ostatnim roku pozyskało kilkuset nowych klientów korporacyjnych i innych odbiorców, wygenerowało ponad 60 mld USD nowych zamówień oraz weszło w rok fiskalny 2027 z rekordowym backlogiem. Liczba klientów generujących ponad 1 mld USD rocznych przychodów wzrosła z czterech do dziewięciu.

To bardzo ważny element całej historii. Supermicro coraz mocniej pozycjonuje się jako dostawca kompletnych rozwiązań infrastruktury AI, obejmujących serwery, systemy chłodzenia, zasilanie, pamięć, storage, networking oraz całe rozwiązania Data Center Building Block Solutions. Wraz ze wzrostem skali klastrów AI rośnie bowiem znaczenie nie tylko samych GPU, ale całej infrastruktury znajdującej się wokół nich.

Najważniejsza część raportu znajduje się jednak w prognozach. Supermicro oczekuje w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 przychodów na poziomie 14,5 do 15,5 mld USD. To bardzo mocna prognoza, szczególnie że konsensus Wall Street znajdował się w okolicach 11,8 do 12 mld USD. Spółka oczekuje jednocześnie skorygowanego zysku na akcję na poziomie 1,01 do 1,10 USD.

Jeszcze ważniejsza jest prognoza na cały rok fiskalny 2027. Supermicro oczekuje przychodów w przedziale od 65 do 72 mld USD. Dla porównania, przychody w zakończonym właśnie roku fiskalnym wyniosły 39,1 mld USD, a konsensus Wall Street dla kolejnego roku znajdował się w okolicach 52 do 54 mld USD. Oznacza to, że środek prognozy spółki jest o około 20 mld USD wyższy od tego, czego wcześniej oczekiwał rynek.

Jeżeli Supermicro zrealizuje środek przedstawionego przedziału, oznaczałoby to wzrost przychodów o około 75% rok do roku. To właśnie ta liczba najlepiej tłumaczy pozytywną reakcję inwestorów. Rynek nie dostał jedynie dobrego kwartału. Dostał bardzo mocną deklarację zarządu dotyczącą tego, jak Supermicro widzi skalę popytu na swoją infrastrukturę w całym kolejnym roku.

Najciekawsze jest to, że Supermicro nie próbuje już wyłącznie konkurować ceną i szybkością dostaw. Poprawa marż sugeruje, że wraz ze zmianą miksu klientów i produktów spółka zaczyna zatrzymywać większą część wartości generowanej przez rosnący popyt. To może być najważniejsza zmiana w całej historii inwestycyjnej.

Przez długi czas można było argumentować, że ogromny wzrost przychodów Supermicro odbywa się przy zbyt niskich marżach. Dzisiejsze wyniki pokazują, że wraz ze wzrostem skali działalności rentowność może wyglądać zdecydowanie lepiej. Jeżeli ten trend się utrzyma, spółka może jednocześnie korzystać z ogromnego wzrostu rynku AI i znacząco zwiększać wartość generowaną dla akcjonariuszy.

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie problemy zniknęły. Supermicro nadal pozostaje spółką o znacznie wyższym profilu ryzyka niż takie firmy jak Arista czy NVIDIA. Model biznesowy wymaga dużego kapitału obrotowego, a wraz ze wzrostem skali działalności bardzo mocno zwiększyły się należności i zapasy. Na koniec czerwca zapasy wynosiły niemal 12,9 mld USD, a w całym roku fiskalnym przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne na poziomie około 6,8 mld USD. Do tego dochodzą kwestie związane z finansowaniem dalszego wzrostu oraz ryzyka korporacyjne i regulacyjne.

Nie zmienia to jednak faktu, że najnowszy raport wyraźnie poprawia obraz spółki. Przychody rzeczywiście były niższe od oczekiwań, ale zysk na akcję zdecydowanie je pobił, marża brutto wzrosła do 17,5%, spółka wygenerowała ponad 60 mld USD nowych zamówień, weszła w nowy rok z rekordowym backlogiem, a prognoza przychodów na 2027 rok na poziomie 65 do 72 mld USD znalazła się bardzo wyraźnie powyżej tego, czego wcześniej oczekiwał rynek.

To nie był więc raport, w którym Supermicro po prostu dowiozło wyniki.

To był raport pokazujący, że przy obecnej skali inwestycji w infrastrukturę AI spółka może jednocześnie bardzo szybko zwiększać przychody i istotnie poprawiać swoją rentowność. A jeżeli poprawa marż okaże się trwała, właśnie ten element może w kolejnych kwartałach okazać się dla akcjonariuszy znacznie ważniejszy niż sam wzrost sprzedaży.

Źródlo: xStation5