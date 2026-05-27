Temu z problemami❓Akcje PDD nurkują ponad 7% po wynikach⏰

Właściciel Pinduoduo i Temu opublikował dziś rano wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, które istotnie rozczarowały inwestorów. Akcje spółki w handlu przed sesją na Wall Street traciły ponad 7%, schodząc poniżej 90 dolarów za ADR.

Przychody rosną, ale poniżej oczekiwań

WYNIKI ZA PIERWSZY KWARTAŁ

Przychody: 106,23 mld juanów, prognoza: 108,6 mld juanów

Przychody z usług marketingu internetowego i innych: 49,94 mld juanów, prognoza: 52,56 mld juanów

Przychody z usług transakcyjnych: 56,29 mld juanów, prognoza: 55,52 mld juanów

Skorygowany zysk na amerykański certyfikat depozytowy (ADR) 9,51 juanów, prognoza 16,08 juanów

Skorygowany zysk operacyjny 21,09 mld juanów, prognoza 22,43 mld juanów

Skorygowany zysk netto 14,07 mld juanów, prognoza 24,6 mld juanów

Łączne koszty operacyjne 39,8 mld juanów, prognoza 39,55 mld juanów

Koszty sprzedaży i marketingu 33,8 mld juanów, prognoza 33,11 mld juanów

Koszty ogólne i administracyjne 1,58 mld juanów, prognoza 1,79 mld juanów

Koszty badań i rozwoju 4,4 mld juanów, prognoza 4,3 mld juanów

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16,4 mld juanów

Zysk na amerykański kwit depozytowy 8,48 juanów, prognoza 14,48 juanów

Zysk: prawdziwy szok

To, co najbardziej uderzyło rynek, to wyniki po stronie zysku. Zysk netto spadł o 15% rok do roku do poziomu 12,55 mld CNY. Analitycy oczekiwali ok. 22,80 mld CNY, czyli wynik okazał się o ponad 45% gorszy od konsensusu. Skorygowany zysk na ADR wyniósł 9,51 CNY wobec oczekiwanych 16,08 CNY.

Co stoi za słabymi wynikami?

Zarząd nie kryje, że spółka jest w fazie intensywnych inwestycji strategicznych. Jak ujął to prezes Jiazhen Zhao: inwestycje w łańcuch dostaw to "core strategic priority" na nadchodzącą dekadę. Brzmi jak plan na przyszłość, ale dla inwestorów szukających zysku tu i teraz to sygnał ostrzegawczy. Do tego dochodzi szereg czynników zewnętrznych:

Chińskie organy regulacyjne w kwietniu nałożyły na PDD najwyższą karę spośród ukaranych platform, wynoszącą 1,5 mld CNY, za niedopełnienie obowiązków weryfikacji sprzedawców żywności online. Co więcej, regulatorzy oskarżyli pracowników spółki o stosowanie przemocy wobec urzędników podczas kontroli w grudniu, co pogorszyło relacje z chińskimi władzami.

Temu, flagowy produkt na rynkach zagranicznych, dopiero wraca do stabilizacji po likwidacji przez USA zasady "de minimis", która umożliwiała bezcłowy import drobnych przesyłek. Spółka dostosowuje się, budując lokalne magazyny i rekrutując lokalnych sprzedawców, ale to kosztuje.

Na krajowym rynku chińskim panuje twarda konkurencja ze strony Alibaby i JD.com, choć analitycy Bloomberg Intelligence zauważają, że rywale zaczęli nieco odpuszczać wyścig o udział w rynku na rzecz rentowności, co może dać PDD pewne pole manewru.

Wycena nadal atrakcyjna, ale ryzyko rośnie

Mimo rozczarowujących wyników wycena PDD pozostaje jedną z najtańszych w sektorze. Wskaźnik PE forward wynosi zaledwie 7,9x, EV/EBITDA to 5,4x, a PS ratio 2,1x. Na 50 rekomendacji aż 38 to "kupuj", 11 to "trzymaj" i tylko 1 "sprzedaj".

Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla posiadaczy ADR jest trwający w Chinach odgórny zakaz korzystania z nierejestrowanych platform brokerskich. PDD nie posiada listingu w Hongkongu, co sprawia, że inwestorzy z kontynentalnych Chin mają utrudniony dostęp do akcji poprzez legalne kanały. To może ograniczać popyt i bazę inwestorów.

Perspektywy

Wyniki za 1Q 2026 to wyraźne sygnał, że PDD świadomie poświęca krótkoterminową rentowność na rzecz długoterminowego budowania pozycji. Strategia ma sens, ale wymaga od inwestorów cierpliwości i tolerancji na zmienność. Przy stopie wzrostu przychodów na poziomie 11% i CAGR 3-letnim wynoszącym 31% fundamenty biznesu wciąż są solidne. Kluczowe pytanie brzmi: kiedy inwestycje zaczną przekładać się z powrotem na zysk?

Akcje PDD straciły już blisko 20% od początku roku, wyraźnie odstając od Alibaby i JD.com. Po dzisiejszym otwarciem sesji w USA spadek może przekroczyć 23% YTD.