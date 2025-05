Tesla z wyraźnym spadkiem sprzedaży w Europie 📢

Dane z raportu ACEA (the European Automobile Manufacturers’ Association) wskazują na mocny spadek sprzedaży Tesli w Europie w kwietniu 2025 r. W całej Europie Tesla zanotowała ok. 49% spadek sprzedaży (r/r), natomiast w samej Unii Europejskiej wynik ten przekracza -52% w ujęciu r/r.

Wynik sprzedażowy Tesli w Europie to przede wszystkim problemy samej spółki i nastawienia do niej w obliczu wzbudzającej wątpliwości polityki Trumpa, która odbija się na nastawieniu do samej marki ze względu na bliską współpracę Elona Muska z prezydentem USA. Sam sektor samochodów elektrycznych w Europie prezentuje zdrowe dynamiki wzrostu. W samym kwietniu liczba nowo zarejestrowanych elektrycznych samochodów wzrosła o 27,8% r/r w całej Europie (w samej UE wynik był jeszcze lepszy i wyniósł 34,1%).

Wyzwaniem dla spółki pod kątem struktury rynku może być coraz wyższy udział samochodów hybrydowych. Choć dynamika wzrostu w Europie była nieco niższa niż w przypadku samochodów elektrycznych (+17% r/r), tak warto pamiętać, że w przypadku samochodów hybrydowych mieliśmy do czynienia z efektem wyższej bazy. Stąd całościowy udział samochodów hybrydowych w rynku wzrósł do 34,6% (wobec 29% rok wcześniej) i tym samym wyprzedził samochody spalinowe, których udział spadł do 28% (z 36% rok wcześniej).

Samochody hybrydowe w kwietniu były największą składową rynku. Ich popularność może osłabiać potencjał rynku samochodów elektrycznych ze względu na spełnianie podobnych potrzeb konsumentów m.in. dotyczących ochrony środowiska. Źródło: ACEA

Dla Tesli dane te wskazują na podtrzymujące się wyzwania nastawienia europejskich klientów do amerykańskiej marki. Zapowiedziane przez Trumpa cła odwetowe, które mocno wpłynęłyby na handel międzynarodowy, mogły odbić się na sentymencie konsumentów. Dodatkowym czynnikiem są problemy wizerunkowe Elona Muska, które też odciągają klientów od zakupu auta. Wśród mniej społecznych powodów spadku sprzedaży można doszukiwać się braku innowacyjności w oferowanych produktach. Brak nowej linii modeli Tesli może odbijać się na przechodzeniu klientów do innych producentów. Choć spółka wypuściła odnowiony Model Y SUV na razie dane wskazują, że klienci oczekują czegoś więcej.

Tesla wciąż wyceniana jest przede wszystkim na nadziejach odnośnie innowacyjności oferowanych technologii przyszłości, ale jak na razie spółka wciąż pozostaje producentem aut elektrycznych, co stanowi jej działalność podstawową. Jeżeli erozja sprzedaży będzie trwała nadal spółka może nie wytrzymać na wysokich mnożnikach do czasu realizacji wielkich planów rozwojowych dotyczących technologii.

Mimo rozczarowujących danych Tesla notuje w handlu przed otwarciem wzrosty. Przede wszystkim jest to spowodowane wczorajszym zamknięciem giełdy w USA i brakiem możliwości wycenienia przez rynek wpływu przedłużenia terminu wejścia w życie potencjalnych 50% ceł na linii USA-UE. Źródło: xStation