To może być KONIEC dolara...

Rok 2025 zdecydowanie nie należy do dolara 💸Amerykańska waluta osłabiła się względem złotego o ponad 11% 📊 Moody’s, czyli jedna z największych agencji ratingowych, uznała dług publiczny USA za mniej wiarygodny niż przedtem. W dodatku ostatni odczyt PKB wykazał, że w Stanach Zjednoczonych doszło do rekordowego spadku inwestycji prywatnych. Wszystko to było podszyte perypetiami politycznymi, geopolitycznymi i handlowymi... Czy status dolara jako „międzynarodowej rezerwy walutowej” jest zagrożony? Na to pytanie odpowie Aleksander Jabłoński, Analityk Rynków Finansowych XTB. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Z dzisiejszego materiału dowiecie się: Jak czynniki makroekonomiczne, czyli inflacja, rynek pracy oraz stopy procentowe wpływają na kształtowanie się kursu walutowego? Czy mamy do czynienia z pewnym przełomem na rynku dolara?



