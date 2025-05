🔴To nie jest jeszcze koniec wojny handlowej. EURUSD niweluje początkowe spadki

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Sekcja 122 Ustawy Handlowej z 1974 roku umo偶liwia natychmiastowe na艂o偶enie ce艂 do poziomu 15% na 150 dni bez wymogu jakiejkolwiek konsultacji.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Z kolei sekcja 301 umo偶liwia trwa艂e na艂o偶enie relatywnie wysokich stawek celnych, co mo偶e nast膮pi膰 po kilkumiesi臋cznym dochodzeniu w sprawie nieuczciwych praktyk partner贸w handlowych.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.

Oczywi艣cie Trump mo偶e ponownie skierowa膰 si臋 do sekcji 232 i rozszerzy膰 wcze艣niejsze nakierowane c艂a na nowe sektory, takie jak np. farmaceutyki czy p贸艂przewodniki, argumentuj膮c to kwesti膮 bezpiecze艅stwa narodowego.