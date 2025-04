Token TRUMP spada o 16,5% wymazując euforię spowodowaną oświadczeniem Trumpa 📉

Cena TRUMP potężnie traci po tym, jak inwestorzy z euforią przyjęli oświadczenie Donalda Trumpa, który oświadczył, że 220 największych posiadaczy tokena TRUMP będą mogli zjeść z nim wspólny obiad, w Białym Domu. Euforia spotkała się z błyskawiczną realizacją zysków. Bitcoin notowany jest dziś minimalnie niżej i utrzymuje się w przedziale 93,5 - 94 tys. dolarów.

TRUMP (H1 interwał)

Cena tokena TRUMP wzrosła z okolic 9,4 USD do prawie 16 USD, po czym mocno spadła do 12 USD obecnie. Impuls wzrostowy z wczoraj jest w swym rozmiarze podobny do impulsu z początku marca.

Źródło: xStation5