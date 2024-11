Trump Media & Technology z mocnym wzrostem w ostatnich godzinach notowań po zamknięciu rynku

Trump Media & Technology (DJT.US) zanotowały dynamiczne odbicie w notowaniach po zamknięciu. Wraz z napływającymi informacjami odnośnie wyników ze stanów, inwestorzy coraz mocniej wydają się przesuwać w stronę szansy na zwycięstwo kandydata Republikanów. Jednak wraz ze zbliżeniem się do końca notowań po zamknięciu, wahania ceny spółki Trump Media & Technology Group powróciły ze szczytowego poziomu w okolicach 49,78 $ do 37,48 $, co dalej oznacza poziom wyższy o ponad 9% w porównaniu do ceny zamknięcia sprzed nocy wyborczej.

Źródło: xStation