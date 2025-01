Trzy rynki, które warto obserwować w następnym tygodniu (03.01.2025)

Wraz z początkiem nowego tygodnia sezon świąteczny dobiega końca. Przed nami pierwszy pełny tydzień handlu, z wyjątkiem jednorazowego wydarzenia (rynek zamknięty) w USA w czwartek (9 stycznia) z powodu żałoby po śmierci byłego prezydenta J. Cartera. W nadchodzącym tygodniu inwestorzy wreszcie otrzymają solidną porcję nowych danych makroekonomicznych, w tym raporty z amerykańskiego i kanadyjskiego rynku pracy, a także zestaw raportów z Niemiec. Z tego powodu warto będzie mieć oko na notowania USDCAD, US500 oraz DAX.

US500

Dane z amerykańskiego rynku pracy będą pierwszą istotną publikacją tego roku dla Wall Street. Z perspektywy FOMC są to najważniejsze dane obok raportów inflacyjnych. W związku z tym wszelkie niespodzianki mogą skutkować zwiększoną zmiennością, zarówno na rynku walutowym, jak i akcyjnym. Ostatnie dane sugerują, że amerykański rynek pracy pozostaje konkurencyjny, a oczekiwania analityków dotyczące grudniowych raportów potwierdzają ten trend. Mocniejszy od oczekiwań raport mógłby doprowadzić do spadków na rynku akcji i aprecjacji dolara amerykańskiego. Z kolei słabszy od oczekiwań raport może wywołać odwrotną reakcję. Warto również obserwować wypowiedzi członków FOMC w przyszłym tygodniu, ponieważ mogą one dostarczyć więcej informacji na temat obecnego stanowiska Rezerwy Federalnej.

USDCAD

Sytuacja na parze USDCAD może być szczególnie interesująca ze względu na katalizatory po obu stronach. Na wartość USD istotny wpływ mogą mieć wspomniane wcześniej dane z amerykańskiego rynku pracy. Tymczasem na wartość CAD wpływ będą miały równie ważne dane z kanadyjskiego rynku pracy. Obecnie rynek wycenia ponad 83% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu Banku Kanady 29 stycznia 2025 roku.

DE40

W przyszłym tygodniu opublikowana zostanie seria ważnych danych dla Niemiec, w tym inflacja CPI, zamówienia w przemyśle, bilans handlowy i produkcja przemysłowa. Krajowa gospodarka nie jest w najlepszej kondycji, a każdy kolejny raport makroekonomiczny przynosi nadzieję na lekką poprawę. Pomimo tego, zależność DAX od globalnej gospodarki sprawiła, że jego notowania zbliżyły się do historycznych maksimów. Niemniej jednak ważne będzie obserwowanie tego indeksu podczas publikacji wspomnianych raportów makro w przypadku jakichkolwiek niespodzianek.